За качество капремонта многоквартирных домов ответит подрядчик

Разъяснение требований законодательства об ответственности подрядных организаций за нарушение качества и сроков выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
В соответствии со ст. 182 Жилищного кодекса Российской Федерации региональный оператор, функции которого на территории Омской области осуществляет Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Омской области, несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за качество оказанных услуг и (или) выполненных работ в течение не менее пяти лет с момента подписания соответствующего акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ, в том числе за несвоевременное и ненадлежащее устранение выявленных нарушений.
В целях обеспечения выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов региональный оператор привлекает подрядные организации, с которыми от своего имени заключает соответствующие договоры, предусматривающие, в том числе, установление гарантийного срока на оказанные услуги и (или) выполненные работы продолжительностью не менее пяти лет с момента подписания соответствующего акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ, а также обязательства подрядных организаций по устранению выявленных нарушений в разумный срок, за свой счет и своими силами.
Региональный оператор перед собственниками помещений в многоквартирном доме, формирующими фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, несет ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по проведению капитального ремонта подрядными организациями, привлеченными региональным оператором.
Таким образом, ответственность подрядных организаций предусматривается в соответствующих договорах (контрактах) на выполнение работ по капитальному ремонту домов.
Помимо этого, ответственность подрядчика за качество выполненных работ предусмотрена ст. 723 Гражданского кодекса РФ.
Так, например, в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда.
Кроме того, должностные лица подрядных организаций, в том числе, за совершение мошеннических действий могут быть привлечены к установленной законом уголовной ответственности.
Информацию предоставил: помощник прокурора города Омска Яковлев К.А.
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Источник: ИА "Город55"