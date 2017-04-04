С 8 апреля водителей без наклеек на машине оштрафуют на 500 рублей

Размер штрафа за отсутствие опознавательных знаков «начинающий водитель» и «шипы» (при использовании шипованной резины) предусматривается административный штраф в размере 500 рублей. Что касается нарушения правила буксировки, которую могут осуществлять автомобилисты со стажем вождения 2 года и более, то в данном случае нарушителю может быть выписан административный штраф в размере 500 рублей или вынесено предупреждение, если подобное нарушение водитель допускает впервые.