С 8 апреля водителей без наклеек на машине оштрафуют на 500 рублей

В ближайшее время вступят в силу поправки, внесенные в правила дорожного движения, согласно которым автомобилистам со стажем вождения менее 2-х лет будет запрещена буксировка транспортных средств. Кроме того, владельцев шипованной резины и начинающих водителей обяжут разместить на заднем стекле соответствующие опознавательные знаки.
Как сообщили редакции портала Gorod55.ru в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области, данные поправки начнут действовать на территории региона с 8 апреля, в отношении нарушителей будут составляться административные протоколы.
Размер штрафа за отсутствие опознавательных знаков «начинающий водитель» и «шипы» (при использовании шипованной резины) предусматривается административный штраф в размере 500 рублей. Что касается нарушения правила буксировки, которую могут осуществлять автомобилисты со стажем вождения 2 года и более, то в данном случае нарушителю может быть выписан административный штраф в размере 500 рублей или вынесено предупреждение, если подобное нарушение водитель допускает впервые.
Поправки в постановление №333 внесены решением Правительства РФ от 24 марта 2017 года. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. Кроме того, новые правила в некоторых ситуациях приравнивают к мотоциклу мопед, водителям которого, например, для перевозки людей необходимы права и стаж вождения не менее 2 лет.
Источник: ИА "Город55"