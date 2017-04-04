Очаг опасного вируса ликвидирован в Омском регионе

В Оконешниковском районе массово начали гибнуть домашние птицы. На местную станцию по борьбе с болезнями животных пришло сообщение о том, что в районном поселке Оконешниково зарегистрирован падеж домашней птицы – на устранение очага гриппа птиц выехали представители Областной станции по борьбе с болезнями животных по Оконешниковскому району, УМВД, ГУ МЧС России по Омской области, Россельхознадзора, Роспотребнадзора и других заинтересованных служб – в общей сложности 53 человека.