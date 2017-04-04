Очаг опасного вируса ликвидирован в Омском регионе

В Оконешниковском районе массово начали гибнуть домашние птицы. На местную станцию по борьбе с болезнями животных пришло сообщение о том, что в районном поселке Оконешниково зарегистрирован падеж домашней птицы – на устранение очага гриппа птиц выехали представители Областной станции по борьбе с болезнями животных по Оконешниковскому району, УМВД, ГУ МЧС России по Омской области, Россельхознадзора, Роспотребнадзора и других заинтересованных служб – в общей сложности 53 человека.
Именно по такой легенде развивались действия командно-штабных учений (КШУ), которые прошли днями позже в Оконешниковском районе, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области.
В ходе проведения учений определялась способность специалистов БУ «ОСББЖ по Оконешниковскому району» решать вопросы по локализации очага гриппа птиц в районном поселке Оконешниково и недопущению распространения вируса гриппа птиц на территории района.
Отмечается, что по оценке организаторов КШУ, все поставленные задачи и цели достигнуты. По планам минсельхоза, подобные учения пройдут также в других районах области.
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Фото в тексте: msh.omskportal.ru
Источник: ИА "Город55"