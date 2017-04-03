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В Омске в жестком ДТП разбились Toyota и Nissan

3 апреля 2017, 07:31
ДТП в Октябрьском округе.

В ночь с субботы на воскресенье в Октябрьском округе города Омске произошло жесткое столкновение иномарок Toyota Avensis и Nissan Almera.

Транспортные средства столкнулись у пересечения улиц Кирова и 4-я Рабочая. На опубликованных очевидцами ДТП в снимках в социальных сетях видно, что в результате сильного удара у автомобиля Nissan Almera оторвало задний бампер, а также в значительный наклон ушло заднее колесо. У Toyota Avensis серьезно деформирована передняя часть кузова.

Кроме того, очевидцы сообщают в социальных сетях, что на месте происшествия работали спасатели, а также бригада скорой помощи.


Фото: vk.com/aomsk





Источник: ИА "Город55"

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