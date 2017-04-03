Россельхозбанк объявил финансовые результаты за 2016 год по МСФО

АО «Россельхозбанк» опубликовало консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2016 год.
В отчетном периоде были реализованы задачи по обеспечению умеренного роста кредитного портфеля с одновременным поддержанием высокого качества выдаваемых кредитов как в агропромышленном комплексе и других приоритетных отраслях национальной экономики, определенных Правительством Российской Федерации, так и в отраслях, представляющих для Банка стратегический интерес.
В условиях снижения на конец 2016 года объемов кредитования по российской банковской системе в целом кредитный портфель Банка (до вычета резервов) увеличился на 0,2% по сравнению с показателем на конец 2015 года до 1,808 трлн рублей.
В отчетном году рост розничного кредитования Россельхозбанка значительно превысил общерыночные показатели в этом бизнес-сегменте – кредитный портфель физических лиц увеличился с начала 2016 года на 10,2% – до 327,1 млрд рублей. Основным драйвером роста стало продолжающееся развитие ипотечного и потребительского кредитования.
По состоянию на 31 декабря 2016 года активы Банка составили 2,463 трлн рублей, прирост за год составил 5%.
В течение 2016 года АО «Россельхозбанк» уделял особое внимание совершенствованию своей технологической платформы и внутренних бизнес-процессов, развитию современных клиентских сервисов, что способствовало формированию качественной, устойчивой и диверсифицированной ресурсной базы. За отчетный период депозиты и остатки на счетах клиентов выросли на 32,6% и составили 1,578 трлн рублей, в том числе средства юридических лиц увеличились на 37,2% до 964,7 млрд рублей, физических лиц – на 26% до 613 млрд рублей. Доля клиентских средств в общем объеме привлеченных ресурсов возросла с 55% на конец 2015 года до 69% на конец 2016 года.
АО «Россельхозбанк» продолжит наращивать объемы поддержки сельхозтоваропроизводителей, в том числе, в рамках нового механизма льготного кредитования, что будет способствовать росту производительности и эффективности отечественного АПК, а также развитию экспортного потенциала России.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.
* АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная).
Источник: ИА «Город55»
На правах рекламы