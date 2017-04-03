Россельхозбанк объявил финансовые результаты за 2016 год по МСФО

В течение 2016 года АО «Россельхозбанк» уделял особое внимание совершенствованию своей технологической платформы и внутренних бизнес-процессов, развитию современных клиентских сервисов, что способствовало формированию качественной, устойчивой и диверсифицированной ресурсной базы. За отчетный период депозиты и остатки на счетах клиентов выросли на 32,6% и составили 1,578 трлн рублей, в том числе средства юридических лиц увеличились на 37,2% до 964,7 млрд рублей, физических лиц – на 26% до 613 млрд рублей. Доля клиентских средств в общем объеме привлеченных ресурсов возросла с 55% на конец 2015 года до 69% на конец 2016 года.