Проход на автовокзал в Омске закрыли в целях безопасности

Параллельно отмечается, что для удобства пассажиров омского автовокзала будет организован бесплатный проезд к центральному входу, который, как известно, расположен со стороны улицы Комарова. Так, отправление автобуса с остановки городского транспорта «Улица Лукашевича» будет происходить в период с 10:00 до 18:00. Автобус будет ходить каждые 5 минут.