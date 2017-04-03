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Проход на автовокзал в Омске закрыли в целях безопасности

3 апреля 2017, 15:01
Со стороны улицы Степанца.

Пресс-центр омского автовокзала сообщает, что в связи с требованиями транспортной безопасности принято решение закрыть проход к нему со стороны улицы Степанца.

Параллельно отмечается, что для удобства пассажиров омского автовокзала будет организован бесплатный проезд к центральному входу, который, как известно, расположен со стороны улицы Комарова. Так, отправление автобуса с остановки городского транспорта «Улица Лукашевича» будет происходить в период с 10:00 до 18:00. Автобус будет ходить каждые 5 минут.


Фото: иллюстрация

Источник: ИА "Город55"

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