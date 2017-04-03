Почта России готовится весной развозить омичам письма на лодках

Омские почтальоны готовы к работе во время половодья, сообщает пресс-служба УФПС Омской области. При необходимости корреспонденция и пенсии будет доставляться на вездеходах и лодках. Все работники прошли инструктажи и тренировки на случай чрезвычайных ситуаций.
Отмечается, что в зоне высокого риска находятся 96 населенных пунктов Большеуковского, Знаменского, Колосовского, Тарского, Тевризского, Черлакского районов.
Напомним, в 2016 году в двух районах Омской области, в Тевризском и Усть-Ишимском отрезанными паводком от цивилизации оказались 40 деревень, четыре тысячи домов и более девяти тысяч жителей. Тогда, сотрудники почты доставляли корреспонденцию в подтопленные районы на лодке.
Сегодня в районах с наибольшей вероятностью паводка сформированы специальные эвакуационные группы. В планах – привлечение лодок и внедорожной техники.
Фото: УФПС Омской области
Источник: ИА "Город55"