Почта России готовится весной развозить омичам письма на лодках



Напомним, в 2016 году в двух районах Омской области, в Тевризском и Усть-Ишимском отрезанными паводком от цивилизации оказались 40 деревень, четыре тысячи домов и более девяти тысяч жителей. Тогда, сотрудники почты доставляли корреспонденцию в подтопленные районы на лодке.