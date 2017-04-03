Мусорный коллапс по-омски: скопилось 32 миллиарда тонн отходов

В Омской области, как и по всей стране, - Год экологии. Именно сейчас крупнейшая организация по размещению отходов ООО «ЖКХ «Сервис» прекратила деятельность, а остальные не готовы обеспечить прием всех образующихся в регионе отходов - из-за «отсутствия свободных мощностей, значительной удаленности от города», «необходимости сохранения благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки на указанных территориях»... В общем, объект конечного размещения накопленных отходов, вывозимых с территории Омска, отсутствует.



В регионе более тысячи несанкционированных свалок. Уже два года назад на такие свалки попадало около 30-40% всех твердых бытовых отходов. Территориальная схема, разработанная в региональном Минприроды, по утверждению ряда экспертов, неактуальна.