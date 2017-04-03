Мусорный коллапс по-омски: скопилось 32 миллиарда тонн отходов

В Омской области, как и по всей стране, - Год экологии. Именно сейчас крупнейшая организация по размещению отходов ООО «ЖКХ «Сервис» прекратила деятельность, а остальные не готовы обеспечить прием всех образующихся в регионе отходов - из-за «отсутствия свободных мощностей, значительной удаленности от города», «необходимости сохранения благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки на указанных территориях»...
В регионе более тысячи несанкционированных свалок. Уже два года назад на такие свалки попадало около 30-40% всех твердых бытовых отходов. Территориальная схема, разработанная в региональном Минприроды, по утверждению ряда экспертов, неактуальна.
По данным Минприроды, на территории региона расположено 140 объектов размещения отходов производства и потребления, лишь 12 из них включены в ГРОРО - государственный реестр объектов размещения отходов. Добавим, большинство предприятий не имеют лицензии на обращение с отходами I-IV класса опасности. С прекращением деятельности ООО "ЖКХ "Сервис" на полигоне в Надеждино, рекомендовано вывозить мусор на объекты из ГРОРО. Только они не готовы обеспечить прием всех отходов, образующихся на территории региона.
В приложении №40 к "Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Омской области" указано 1039 объектов размещения отходов, некоторые из них введены в эксплуатацию в 1960 году и ранее. Их планируется ликвидировать посредством вывоза в законные места захоронения.
Суммарный объем мусора, накопленного на территории данных объектов, составляет 32 159 310, 1 тысяч тонн. При этом общая мощность всех 1039 объектов составляет 897 721,14 тысяч тонн в год, в среднем значении - 2 003 тысячи тонн в год.
Общий объем денег в бытовом мусорном бизнесе в российских регионах превышает 100 миллиардов рублей в год. При этом официальных полигонов в стране около тысячи, неофициальных – порядка 10 тысяч.
Новые правила по работе с отходами должны были начать действие с января 2017 года, но многие регионы не успели подготовиться: изучить существующие потоки и подготовить на их основании схему – сколько мусора, откуда, кто и куда его везет.
Участники рынка утверждают, что схемы во многих регионах получились «нарисованные», не отражающие реального положения дел в отрасли. Выборы регионального оператора по работе с ТКО пришлось сдвинуть на 2019 год. Согласно новым правилам, потребители платят единому оператору, деньги хозяин мусоровоза получает только от полигона, за фактически сданный вес. В этой системе нет соблазна сбросить груз на нелегальной свалке: работу мусоровоза никто не оплатит. У владельца полигона появляется дополнительная возможность прибыли – сортировка мусора. Современные технологии позволяют превратить до 80% поступающего мусора в рыночный товар.
"Актуален вопрос, где взять средства, чтобы бороться с тем, что уже накоплено и тем, что еще будет производиться. Стихийно возникающие свалки всегда имеют какого-то хозяина. Это очень серьезно переплетается с криминальным бизнесом. Для того, чтобы построить очередную взлетную полосу в Шереметьево, чтобы закрыть доступ мусорщиков на несанкционированно возникшую свалку, президент вынужден был привлекать Росгвардию", -
В начале 2014 года в омское Управление Росприроднадзора обратились две организации – «ОКК «Норма плюс» и «Экотехнологии», с целью переоформить лицензию на деятельность по размещению и обезвреживанию отходов I-IV класса опасности.
Результаты проверок показали, что городские свалки, эксплуатируемые названными организациями, не имеют проектно-разрешительных документов, а отходы на свалках уплотняются, перемешиваются и послойно перекрываются грунтом, - то есть,
В частности, на территории Ленинского округа в феврале 2015 года размещение бытовых отходов остановлено: площадь в 44,279 гектар на протяжении 56 лет использовалась под свалку, глубина которой достигла 6,9 метров. Над поверхностью мусор возвышался еще на 16 метров. В октябре 2016 года в пресс-службе мэрии сообщали, что планируется уплотнение и изоляция склонов свалки, укладка защитного грунтового слоя, строительство нагорной канавы и прудов накопителей; также обустройство сети скважин для отвода биогаза и высадка многолетних кустарников.
К началу 2014 года по искам Россельхознадзора и Росприроднадзора в совокупности приняты судебные решения на ликвидацию более 220 несанкционированных свалок. «Фактически ни одно решение суда в связи с отсутствием средств у органов местного самоуправления не исполнено», отмечают в ведомстве.
Если к началу 2014 года на территории региона выявлено свыше 500 несанкционированных мест размещения отходов, то к концу 2016 их число возросло более чем наполовину:
- В регионе насчитывается более 1100 несанкционированных свалок. Их планируется ликвидировать в течение трех лет в рамках новой системы комплексной обработки и утилизации мусора, - заявил в декабре 2016 года Александр Винокуров, министр природных ресурсов и экологии Омской области.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"