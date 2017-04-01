Тело пропавшей ранее женщины найдено в Омске на обочине дороги

В Омске дети, гулявшие на улице Рокоссовского 30 марта около 10:30 часов, обнаружили у обочины дороги тело 38-летней жительницы Тюменской области, родственники которой заявляли о пропаже в начале нынешнего года. По данному факту следственные органы СК РФ по Омской области начали проведение доследственной проверки.