Ночные сбросы в Омске и невидимый пожар, от которого задыхается город

«Экологический инспектор должен быть как пожарный. То есть пошел аварийный выброс - он должен иметь беспрепятственное право доступа к источнику выброса. Это почти то же самое, что пожар, только огня не видно. Внеплановая проверка согласуется за трое суток, присутствует представитель предприятия. Естественно, там в течение суток не то что утечки, там до последней бумажки соберут. Это как раз вопрос к депутатам - назрело. Может быть, как раз год экологии к этому подтолкнет, давно назрело. Не «кошмарить бизнес», а спасаться в катастрофических ситуациях».



Случаи, подобные тому, что произошло в Омске, уже были: