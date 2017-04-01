Ночные сбросы в Омске и невидимый пожар, от которого задыхается город

Накануне в Омске прошла очередная пресс-конференция, посвященная теме загрязнения воздуха этилмеркаптаном. На этот раз рабочие версии по выбросам озвучили директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации "Зелёный патруль" Роман Пукалов и старший преподаватель ОмГТУ, блогер Игорь Федоров.
В поисках объяснения, почему сильнее всего запах ощущается ночью и утром, омичи обратились к Роману Пукалову. Он поясняет:
«Существует общероссийская хитрость, которая известна давно, и решается она только постоянным оперативным контролем концентрации загрязняющих веществ. 7 утра, 13 дня, 19 вечера и час ночи – проходят регулярные отборы воздуха Росгидрометом. Как только прошел последний обязательный забор воздуха, мгновенно открываются заслонки сбросов, — это самое любимое время сброса. Остаточные сбросы, которые мы видим утром - это то, что за ночь не успело рассеяться».
Впрочем, блогер Игорь Федоров замечает, что запах чувствовался и в 12 дня, и в 14 дня:
«Если мы придерживаемся точки зрения, что вещество разлито, его повышенная концентрация в утренние часы может быть действительно связана с морозно-оттепельной погодой».
Чаще всего отбор проб воздуха производится так называемым «аспиратором»: забранный воздух, объемом до 20 кубических метров, прокачивается в сосуде в течение 20 минут.
«В Омске с этим [пробами воздуха и их анализом - прим. ред.] проблема – на весь город существует единственный прибор оперативного контроля, который принадлежит Минприроды и без всякий документов передан в Центр мониторинга. Прибор этот настрадался: кассета практически истрачена на отбор бесконечных проб за прошедшие недели. Более того, попадая из жилой зоны в рабочую, резкие перепады концентрации веществ привели к тому, что, по неофициальной информации, прибор «запрыгал» и требует калибровки», поясняет эколог.
Данный прибор выдает результаты в течение нескольких минут, даже меньше; оценивает несколько показателей, в том числе этилмеркаптан. При резком перепаде концентрации настройки прибора на рабочую зону могут быть сбиты:
«По честному если сказать, прибор капризненький. И, к сожалению, он единственный. Нужно его срочно калибровать, потому что проблема остается. Вообще все приборы оперативного контроля имеют огромную погрешность. В документах пишут одно, а на деле мы выходим с другой разновидностью прибора контроля, и у нас по накопителям, по абсорбирующим веществам, по отбору проб воздуха через аспираторы одна цифра, по оперативному контролю - может в десять раз отличаться. Настолько невысокая точность», говорит Пукалов.
Федоров уверен, что необходимо искать более широкий список меркаптанов:
«Производитель меркаптана - Оренбургский ГПЗ - дал список омских покупателей вещества. Я лично, обратившись в пресс-службу узнал, что Еремин [и.о. руководителя Росприроднадзора] получил список, он Еремина мы списка добиться не можем - он кивает на следствие. Следствие говорит: «Информацию запрашивал Еремин, обращайтесь к нему». Мы до сих пор не знаем, кто в Омске покупает у производителя этилмеркаптан».
Со ссылкой на собственные источники, блогер утверждает, что «испарения вредных веществ продолжаются на текущий момент». Отсутствие резкого запаха на данный момент объясняется тем, что ветер сменил направление.
Говорить об опасности этилмеркаптана спикеры отказались:
«Мы не медики. Я лишь как эколог могу заметить, что ПДК жилой и рабочей зон отличаются по своему уровню в 20 тысяч раз. Газ резко пахнущий, вызывающий головную боль тошноту, но все-таки это не бензопирен, не формальдегид. Это не смертельно опасно».
Роман Пукалов сожалеет, что действующее законодательство не дает возможности прийти с проверкой на предприятие сразу после того, как произошла чрезвычайная ситуация:
«Экологический инспектор должен быть как пожарный. То есть пошел аварийный выброс - он должен иметь беспрепятственное право доступа к источнику выброса. Это почти то же самое, что пожар, только огня не видно. Внеплановая проверка согласуется за трое суток, присутствует представитель предприятия. Естественно, там в течение суток не то что утечки, там до последней бумажки соберут. Это как раз вопрос к депутатам - назрело. Может быть, как раз год экологии к этому подтолкнет, давно назрело. Не «кошмарить бизнес», а спасаться в катастрофических ситуациях».
Случаи, подобные тому, что произошло в Омске, уже были:
«Недавно совершенно неожиданную информацию получил и не хотел ее озвучивать. В Твери, где была похожая ситуация, расследование пришло к тому, что выбросы этилмеркаптана в городе шли из канализационных сетей. Откуда этилмеркаптану взяться в канализации? Видимо, опять-таки несанкционированный слив. Неожиданно вышло».
Часть «ответственности» за резкий запах, мучивший омичей на протяжении марта, спикеры возлагают на погодные условия:
«Аномальная реально погода в марте, когда у нас в Новосибирске и Екатеринбурге - плюсовая температура, а в Омске - морозы. С Арктики, с севера подкачивалась холодная масса. Северный ветер постоянно дул на город, с северной промзоны. Это было что-то беспрецедентное по числу дней. Судя по всему, всплыло то, что не должно было всплыть», говорит Игорь Федоров.
Конкретные примеры погодного влияния на экологию приводит Роман Пукалов:
«Мы, кстати, повсеместно встречаемся с климатическими изменениями, которые приводят в иных случаях к катастрофическим результатам. В Красноярске с изменением климата сибирский антициклон получил значительное развитие и количество дней НМУ [с неблагоприятными метеорологическими условиями] увеличилось с 15-20 в году до 75-80 за последние три года. То есть антициклон стоит и создает инверсионные условия, препятствующие рассеиванию; ветра практически нет.
Это не только вина предприятий: сама природа ставит нас в более жесткие рамки. В Челябинске сейчас, при том же объеме выбросов, дышать стало гораздо тяжелее, просто нечем. В Омске этот месячный период закачки арктического воздуха, по моим ощущениям, также слишком долгий».
Сообщить о резком запахе газа можно по горячей линии «Зеленого патруля» по телефону 8 962 056 50 06, в любое время суток. Сотрудники снабжены приборами для отбора проб атмосферного воздуха, имеют необходимую аккредитацию; забранные пробы будут анализироваться в государственной сертифицированной лаборатории.