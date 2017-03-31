Город55
ГлавноеВсе новости

В Омске из окна 6-го этажа выпала полуторагодовалая девочка

31 марта 2017, 11:51
Ребенок отделался ушибами мягких тканей головы.

Накануне около 16:30 в городское медицинское учреждение в Советском округе была доставлена полуторогодовалая девочка, которая выпала из окна квартиры, находящейся на 6-м этаже. Инцидент произошел на улице Химиков, 12/2.

Предварительно установлено: бабушка, придя с девочкой с прогулки, ненадолго оставила ребенка без присмотра. В это время девочка залезла на подоконник, где было открыто окно на проветривание и выпала. Ребенок упал прямо в сугроб.

После обследования в медучреждении: здоровью и жизни девочки ничего не угрожает.

Отмечается, что семья не состоит на профилактическом учете, имеет положительные характеристики.

Пресс-служба областной прокуратуры сообщает, что прокуратура Советского округа взяла на особый контроль ход проверки, которую проводит по данному факту отделение полиции №7 УМВД России по городу Омску.


Фото: иллюстрация

#Новости#Происшествия#Город
Подпишитесь
До 8 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании — 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20