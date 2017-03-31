В Омске из окна 6-го этажа выпала полуторагодовалая девочка

Накануне около 16:30 в городское медицинское учреждение в Советском округе была доставлена полуторогодовалая девочка, которая выпала из окна квартиры, находящейся на 6-м этаже. Инцидент произошел на улице Химиков, 12/2.
Предварительно установлено: бабушка, придя с девочкой с прогулки, ненадолго оставила ребенка без присмотра. В это время девочка залезла на подоконник, где было открыто окно на проветривание и выпала. Ребенок упал прямо в сугроб.
После обследования в медучреждении: здоровью и жизни девочки ничего не угрожает.
Отмечается, что семья не состоит на профилактическом учете, имеет положительные характеристики.
Пресс-служба областной прокуратуры сообщает, что прокуратура Советского округа взяла на особый контроль ход проверки, которую проводит по данному факту отделение полиции №7 УМВД России по городу Омску.
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