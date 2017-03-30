Стоимость квартир в Омске падает - горожане распродают недвижимость



В феврале возросли цены на недвижимость в Ленинском округе, на 71 рубль за квадратный метр (до 44 304 рублей). Это произошло на фоне удешевления квартир в других районах города: в Центральном округе цена за «квадрат» упала на 253 рубля (47 091 рубль). В среднем, за квадратный метр жилья в Кировском округе омичи заплатят 46 198 рублей, в Октябрьском – 43 853 рубля, в Советском – 41 957 рублей. Отмечается, что самое существенное предложение «вторички» сосредоточено в Кировском и Центральном районах.