Стоимость квартир в Омске падает - горожане распродают недвижимость

В марте 2017 года эксперты по недвижимости фиксируют в Омске падение цен на ипотеку. Самая низкая ипотечная ставка составляет 9,75% годовых на вторичном рынке и 10,4% - на рынке новостроек. По некоторым программам ипотеки банки снизили минимальный первоначальный взнос до 10% от стоимости жилья, а при наличии материнского капитала дополнительный первоначальный взнос не потребуется.
По данным статистики, площадь проданных в феврале квартир увеличилась на 9,2 квадратных метра и составила 52,6 квадратных метра. Из квартир большей площади омичи все чаще выбирают «трешки»: в феврале доля продаж трехкомнатных квартир возросла на 14%, в сравнении с предшествующим месяцем. В свою очередь, доля однокомнатных квартир снизилась на 2%, а двухкомнатных – на 17%.
Цена февральских продаж недвижимости снизилась на 11,21% и составила 37 528 рублей за квадратный метр, сообщают эксперты риэлторской компании «Этажи». Момента продажи после экспозиции квартиры на рынке омичам приходится ждать все дольше – сейчас этот срок составляет 4,78 месяцев.
В феврале возросли цены на недвижимость в Ленинском округе, на 71 рубль за квадратный метр (до 44 304 рублей). Это произошло на фоне удешевления квартир в других районах города: в Центральном округе цена за «квадрат» упала на 253 рубля (47 091 рубль). В среднем, за квадратный метр жилья в Кировском округе омичи заплатят 46 198 рублей, в Октябрьском – 43 853 рубля, в Советском – 41 957 рублей. Отмечается, что самое существенное предложение «вторички» сосредоточено в Кировском и Центральном районах.
Рынок «вторички» в прошлом месяце составил 5 176 предложений (исключая жилье за чертой города, квартиры в малоэтажках, а также общежития, малосемейки, гостинки и пансионаты), с января в продажу выставлено еще 47 квартир. Для сравнения: в феврале 2016 года объем предложений на недвижимость содержал на 1810 квартир меньше.
Перед покупателями недвижимости в Омске – «широкий ассортимент и привлекательная цена». А вот продать квартиру в Омске по-прежнему намного сложнее, чем приобрести.