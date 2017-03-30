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Огромная комета стремительно приближается к Земле

30 марта 2017, 07:31
Увидеть можно ночью 30 марта.

В ближайшее время в небе появится комета Туттля-Джакобини-Кресака, которая 1 апреля окажется на минимально расстоянии от Земли, сообщает НТВ со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

Расстояние между кометой 41Р/ Туттля-Джакобини-Кресака и Землей составит 21 миллион 231 тысяча 152 километра.

Максимальной яркости комета достигнет 13 апреля, когда приблизится на минимальное расстояние к Солнцу. Околоземной части неба небесное тело будет видно в течение всей ночи 30 марта, когда оно перейдет в созвездие Дракона.

Небесным телом можно будет полюбоваться при ясной погоде и темном небе. Городским жителям лучше наблюдать за кометой на окраине городов

Открыта комета 41Р/ Туттля-Джакобини-Кресака была Хорасом Туттлем в 1858 году, затем была независимо переоткрыта Мишелем Джакобини в 1907 году и Любором Кресаком в 1951 году.

#Новости#Космос#Общество#Наука
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