Огромная комета стремительно приближается к Земле

В ближайшее время в небе появится комета Туттля-Джакобини-Кресака, которая 1 апреля окажется на минимально расстоянии от Земли, сообщает
Расстояние между кометой 41Р/ Туттля-Джакобини-Кресака и Землей составит 21 миллион 231 тысяча 152 километра.
Максимальной яркости комета достигнет 13 апреля, когда приблизится на минимальное расстояние к Солнцу. Околоземной части неба небесное тело будет видно в течение всей ночи 30 марта, когда оно перейдет в созвездие Дракона.
Небесным телом можно будет полюбоваться при ясной погоде и темном небе. Городским жителям лучше наблюдать за кометой на окраине городов
Открыта комета 41Р/ Туттля-Джакобини-Кресака была Хорасом Туттлем в 1858 году, затем была независимо переоткрыта Мишелем Джакобини в 1907 году и Любором Кресаком в 1951 году.