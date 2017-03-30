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Амурский поселок и Левобережье ушли под воду

30 марта 2017, 11:57
Началось…

То, чего боялись горожане и некоторые чиновники в январе-феврале 2017 года, наступило. Как только погода в Омске перешла на круглосуточную плюсовую температуру, огромные залежи снега во дворах и на улицах города превратились в гигантские озера.

Целые площади, дворы и микрорайоны начали погружаться под воду, а очевидцы начали выкладывать эпичные фотографии в социальные сети.

В частности, сообщается об «Амурском море» (фото: vk.com/omsk_vk).



И «огромной и глубокой луже между домами 4 и 6 на Дмитриева, от Магнита до садика с серьезной ямой в центре», из которой мало кому удается выбраться (фото: vk.com/chp55).


Печально то, что Омск в настоящее время находится в «административной пустоте», когда прежний мэр уже готовится сдавать дела, а новый мэр ожидается еще в перспективе. Так что горожанам остается только смотреть и ждать, когда все высохнет само собой.

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