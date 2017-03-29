В Омске медики потеряли инвалида, выдав за него другого человека

Следственные органы СК РФ по Омской области начали доследственную проверку по размещенной ранее в новостном выпуске телеканала «Продвижение» информации о том, что парализованному омичу, который был госпитализирован бригадой скорой помощи в БСМП №1 города Омска, своевременно не была оказана медицинская помощь.
Родственники мужчины полагают, что время на лечение было упущено из-за путаницы с фамилией. Отмечается, что лечения брата, который недавно перенес операцию на сердце и инсульт, женщина не могла добиться еще месяц назад и в поликлинике.
В ходе проверки сведения о несвоевременном и ненадлежащем лечении инвалида будут тщательно проверены, установлены обстоятельства госпитализации мужчины и оказания ему медицинской помощи. Действиям медиков дадут правовую оценку. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.
По информации телеканала «
Сестры пенсионера носили ему передачи, в том числе мобильный телефон, при звонке на который ответил незнакомец. А «пропавший» инвалид оказался в другом медучреждении – БСМП №1. По словам родственников, приехав в больницу, они увидели брата в беспомощном состоянии, которого сотрудники приняли за бомжа.
Позже выяснилось, что путаница произошла из-за схожих фамилий, различающихся всего одной буквой.
По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области
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