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В Омске медики потеряли инвалида, выдав за него другого человека

29 марта 2017, 14:29
Ведется доследственная проверка.

Следственные органы СК РФ по Омской области начали доследственную проверку по размещенной ранее в новостном выпуске телеканала «Продвижение» информации о том, что парализованному омичу, который был госпитализирован бригадой скорой помощи в БСМП №1 города Омска, своевременно не была оказана медицинская помощь.

Родственники мужчины полагают, что время на лечение было упущено из-за путаницы с фамилией. Отмечается, что лечения брата, который недавно перенес операцию на сердце и инсульт, женщина не могла добиться еще месяц назад и в поликлинике.

В ходе проверки сведения о несвоевременном и ненадлежащем лечении инвалида будут тщательно проверены, установлены обстоятельства госпитализации мужчины и оказания ему медицинской помощи. Действиям медиков дадут правовую оценку. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.

По информации телеканала «Продвижение», в начале февраля перенесшего операцию на сердце пенсионера парализовало. Бригада скорой помощи сообщила родственникам, что мужчину с подозрением на инсульт отвезут в ГКБ №1 им. Кабанова. Родственники инвалида приехали туда на следующий день, но их к больному не пустили.

Сестры пенсионера носили ему передачи, в том числе мобильный телефон, при звонке на который ответил незнакомец. А «пропавший» инвалид оказался в другом медучреждении – БСМП №1. По словам родственников, приехав в больницу, они увидели брата в беспомощном состоянии, которого сотрудники приняли за бомжа.

Позже выяснилось, что путаница произошла из-за схожих фамилий, различающихся всего одной буквой.



По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области
Фото: иллюстрация

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