Россияне пойдут в колоннах Бессмертного Полка под песню из Омска

Омич Виктор Шаханин написал стихотворение о Бессмертном Полку, и его слова могут прозвучать по всей стране – во время шествия Полка. Портал Gorod55.ru связался с его сыном, Александром Шаханиным, создавшим песню на стихи отца.
«Отец отправил мне год назад стихи. Они настолько впечатлили меня, что очень быстро на них появилась музыка, получилась песня. О Бессмертном Полке очень мало стихотворного и песенного материала. Мы решили восполнить этот пробел. На мой взгляд, Бессмертный Полк – акция, действительно «вышедшая из народа», говорит Александр Шаханин.
Он рассказывает, что разослал песню кураторам акции по всем городам, и многие согласились поставить песню во время шествия. Конкретных городов Шаханин пока не называет.
Сам он участвовать в акции в 2017 году будет уже во второй раз – планирует пройти с портретом своего деда Николая Шаханина, матросом сигнальщика на крейсере «Альбатрос».
Портал Gorod55.ru приводит полный текст стихотворения Виктора Шаханина, опубликованный на сайте
Когда с Небес на штендеры в руках
Спустились души скошенных до срока –
Неполный взвод «Бессмертного полка»
Шагнул за солнцем Дальнего Востока.
Не слыша птиц весенних голоса,
Пересекая зоны временные,
Он рос и рос, буквально по часам,
Всё потому, что помнили живые.
Потоком скорби в общую печаль
Вливались те, кем Родина гордится.
И ожила Россия-магистраль,
Приобретая памяти страницы.
А вот и полк, погибших за семью,
За мать-Россию и за дело мира,
Идёт с родными в траурном строю,
Не соблюдая шага и ранжира.
Стонал асфальт от тяжести такой,
Но вновь и вновь страницы прибывали.
Как будто книгу Памяти людской
Верстали тут – на этой магистрали.
Несли листы из сёл и городов,
Напоминая, как война жестока.
Весна сшивала тысячи листов
Единым пульсом мощного потока.
Тяжёлый труд доверили весне,
Его за сутки просто не осилить.
Листы реальной Книги о войне
Над головами плыли по России.