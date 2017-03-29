Россияне пойдут в колоннах Бессмертного Полка под песню из Омска

«Отец отправил мне год назад стихи. Они настолько впечатлили меня, что очень быстро на них появилась музыка, получилась песня. О Бессмертном Полке очень мало стихотворного и песенного материала. Мы решили восполнить этот пробел. На мой взгляд, Бессмертный Полк – акция, действительно «вышедшая из народа», говорит Александр Шаханин.