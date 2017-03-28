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Кто выдал права омичке, не умеющей сдавать назад, узнает прокуратура

28 марта 2017, 17:32
Скандал продолжается.

В Омске продолжает раскручиваться скандальная ситуация с девушкой-водителем, которая вечером 27 марта не пропустила карету скорой помощи на улице Дианова, мотивировав это тем, что не умеет сдавать назад. В результате, медицинским работникам пришлось идти к месту вызова пешком.

Ранее, напомним, о проведение доследственной проверки проинформировала пресс-служба омского Управления СК РФ.

Далее к делу подключилась Прокуратура Омской области. Как сообщается, ведомство «даст оценку законности выдачи водительских прав местной жительнице, не пропустившей автомобиль скорой медицинской помощи». Проверка прокуратуры организована в связи сообщениями, опубликованными в СМИ.

В ходе прокурорской проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, принимавшим решение о выдаче водительского удостоверения местной жительнице.


Фото: vk.com/omsk_vk



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