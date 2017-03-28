Кто выдал права омичке, не умеющей сдавать назад, узнает прокуратура

В Омске продолжает раскручиваться скандальная ситуация с девушкой-водителем, которая вечером 27 марта не пропустила карету скорой помощи на улице Дианова, мотивировав это тем, что
Ранее, напомним, о проведение доследственной проверки проинформировала пресс-служба омского Управления СК РФ.
Далее к делу подключилась Прокуратура Омской области. Как сообщается, ведомство «даст оценку законности выдачи водительских прав местной жительнице, не пропустившей автомобиль скорой медицинской помощи». Проверка прокуратуры организована в связи сообщениями, опубликованными в СМИ.
В ходе прокурорской проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, принимавшим решение о выдаче водительского удостоверения местной жительнице.
Фото: vk.com/omsk_vk