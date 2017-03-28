Кто выдал права омичке, не умеющей сдавать назад, узнает прокуратура

В Омске продолжает раскручиваться скандальная ситуация с девушкой-водителем, которая вечером 27 марта не пропустила карету скорой помощи на улице Дианова, мотивировав это тем, что не умеет сдавать назад . В результате, медицинским работникам пришлось идти к месту вызова пешком.