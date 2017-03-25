Центробанк снизил ключевую ставку, кредиты для россиян будут доступней

Согласно прогнозам Центробанка, в ближайшее время отток капитала не превысит 13 миллиардов долларов ежегодно. Кроме того, Эльвира Набиуллина отметила укрепление рубля, случившееся в начале года, что связано с традиционной сезонностью текущего счета и ростом нефтяных котировок, тем не менее, волатильность российской валюты после введения плавающего курса уменьшилась.