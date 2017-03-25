Центробанк снизил ключевую ставку, кредиты для россиян будут доступней

Центробанк впервые за полгода пошел на понижение ключевой ставки, которая опустилась до 9,75%. Причиной для подобного решения стало замедление инфляции, темпы которого оказались быстрее, нежели ожидалось, передает «
Как известно, между уровнем ключевой ставки и ставкой потребительского кредита существует прямая зависимость, так, при понижении первой, вторая движется в том же направлении.
С начала нынешнего года инфляция снизилась с 5% до 4,4%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина ожидает, что инфляция должна закрепиться на уровне 4%, тогда можно будет рассматривать вариант с дальнейшим понижением ставки.
Согласно прогнозам Центробанка, в ближайшее время отток капитала не превысит 13 миллиардов долларов ежегодно. Кроме того, Эльвира Набиуллина отметила укрепление рубля, случившееся в начале года, что связано с традиционной сезонностью текущего счета и ростом нефтяных котировок, тем не менее, волатильность российской валюты после введения плавающего курса уменьшилась.
В следующей раз заседание совета директоров Центрально Банка России состоится 28 апреля.
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