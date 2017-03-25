Город55
ГлавноеВсе новости

Центробанк снизил ключевую ставку, кредиты для россиян будут доступней

25 марта 2017, 18:12
Решение регулятора.

Центробанк впервые за полгода пошел на понижение ключевой ставки, которая опустилась до 9,75%. Причиной для подобного решения стало замедление инфляции, темпы которого оказались быстрее, нежели ожидалось, передает «Вести.ru».

Как известно, между уровнем ключевой ставки и ставкой потребительского кредита существует прямая зависимость, так, при понижении первой, вторая движется в том же направлении.

С начала нынешнего года инфляция снизилась с 5% до 4,4%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина ожидает, что инфляция должна закрепиться на уровне 4%, тогда можно будет рассматривать вариант с дальнейшим понижением ставки.

Согласно прогнозам Центробанка, в ближайшее время отток капитала не превысит 13 миллиардов долларов ежегодно. Кроме того, Эльвира Набиуллина отметила укрепление рубля, случившееся в начале года, что связано с традиционной сезонностью текущего счета и ростом нефтяных котировок, тем не менее, волатильность российской валюты после введения плавающего курса уменьшилась.

В следующей раз заседание совета директоров Центрально Банка России состоится 28 апреля.


Фото: иллюстрация

#Новости#Общество#Бизнес
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20