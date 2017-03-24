Отставку главы Омского Фонда капремонта подтвердили в Минстрое

Сегодня, 24 марта, стало известно, что руководитель Фонда капитального ремонта Омской области Александр Рудюк ушел в отпуск, после чего он будет уволен.
Порталу Gorod55.ru эту информацию подтвердили в Министерстве строительства и ЖКХ региона.
- Да, это правда, что он подал в отставку. С сегодняшнего дня и до 4 апреля он в отпуске, с последующим увольнением, - сказала пресс-секретарь Минстроительства Татьяна Величко.
При этом она добавила, что до назначения нового руководителя, исполнять обязанности главы Фонда капитального ремонта Омской области будет Николай Якушев.
Напомним, Александр Рудюк руководил региональным Фондом капремонта с весны 2015 года.
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