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В Горсовете назвали депутатов, у которых в помощниках - родственники

23 марта 2017, 10:48
Проверка продолжается.

Накануне на заседании Горсовета были названы фамилии депутатов, родственники которых продолжают работать в качестве помощников.

«Из 10 депутатов у нас на сегодня осталось два депутата, у которых остаются в помощниках близкие родственники. Это Михайленко и Коломеец», - сказала спикер Горсовета Галина Горст.

Напомним, 28 февраля прокуратура Омска внесла представление о выявлении многочисленных грубых фактов незаконного расходования бюджетных денег депутатами Горсовета. Речь шла о нарушении оплаты труда помощников народных избранников.

Прокурор Омска Алексей Полубояров, присутствовавший на заседании Горсовета, еще раз напомнил депутатам суть претензий надзорного ведомства: «Хочу подчеркнуть, в отношении 21 депутата выявлены факты неправомерного расходования бюджетных средств. В рамках прокурорской проверки это доказано. Остальное за органами следствия. Все материалы пойдут для уголовно-правовой оценки».

На сегодняшний день в Горсовете идет внутренняя проверка. Она продлится до 28 марта. По ее окончании будут определены конкретные меры в отношении нарушителей.

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