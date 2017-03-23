В Горсовете назвали депутатов, у которых в помощниках - родственники

Накануне на заседании Горсовета были названы фамилии депутатов, родственники которых продолжают работать в качестве помощников.
«Из 10 депутатов у нас на сегодня осталось два депутата, у которых остаются в помощниках близкие родственники. Это Михайленко и Коломеец», - сказала спикер Горсовета Галина Горст.
Напомним, 28 февраля
Прокурор Омска Алексей Полубояров, присутствовавший на заседании Горсовета, еще раз напомнил депутатам суть претензий надзорного ведомства: «Хочу подчеркнуть, в отношении 21 депутата выявлены факты неправомерного расходования бюджетных средств. В рамках прокурорской проверки это доказано. Остальное за органами следствия. Все материалы пойдут для уголовно-правовой оценки».
На сегодняшний день в Горсовете идет внутренняя проверка. Она продлится до 28 марта. По ее окончании будут определены конкретные меры в отношении нарушителей.