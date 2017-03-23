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Сумму с 5 нулями даст ОНПЗ тому, кто найдет источник выбросов в Омске

23 марта 2017, 15:15
Объявлено вознаграждение.

Омский нефтезавод объявил вознаграждение тому, кто сообщит достоверную информацию о возможных источниках неприятного запаха в городе. Об этом порталу Gorod55.ru сообщили в пресс-службе АО «Газпромнефть-ОНПЗ».

Все полученные сообщения будут передаваться для проверки в соответствующие контролирующие организации. Информация должна содержать конкретные факты. За предоставление данных, которые окажут помощь в расследовании происшествия, будет выплачено денежное вознаграждение.

- Сумму мы не оглашаем, но она будет с пятью нолями. Адрес для передачи информации на сайте нашего управления. Адрес электронной почты [email protected], - сказала пресс-секретарь ОНПЗ Альбина Медведева. – Хочу отметить, что у нас уже есть четыре обращения.

Напомним, источник загрязнения атмосферного воздуха в Омске не могут найти уже около двух недель. Губернатор региона Виктор Назаров дал два дня (до 24 марта) контролирующим структурам на поиск источника вони.

Фото: Андрей Кутузов

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