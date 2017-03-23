Сумму с 5 нулями даст ОНПЗ тому, кто найдет источник выбросов в Омске

- Сумму мы не оглашаем, но она будет с пятью нолями. Адрес для передачи информации на сайте нашего управления. Адрес электронной почты [email protected], - сказала пресс-секретарь ОНПЗ Альбина Медведева. – Хочу отметить, что у нас уже есть четыре обращения.