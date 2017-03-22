Средняя зарплата региональных чиновников выросла до 56,5 тысяч рублей

Наиболее существенный рост заработной платы за отчетный период зафиксирован у гражданских служащих территориальных органов исполнительной власти, составивший 16,2% (до 41,7 тысяч рублей). У сотрудников органов исполнительной власти субъектов РФ зарплата увеличилась на 4,1%, до 56,5 тысяч рублей. Что касается муниципальных работников местного самоуправления, то их заработная плата в среднем выросла на 1,7%, до 37,3 тысяч рублей.