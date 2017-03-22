Город55
ГлавноеВсе новости

Средняя зарплата региональных чиновников выросла до 56,5 тысяч рублей

22 марта 2017, 16:07
Положительная динамика.

По итогам минувшего 2016 года размер средней заработной платы региональных гражданских служащих выросла на 11,5% в сравнении с аналогичным периодом 2015 года, на 1,8% выше стала зарплата муниципальных служащих, согласно опубликованным Росстатом данным.

Таким образом, размер среднемесячной заработной платы гражданских служащих в регионах составил 45 тысяч рублей, а муниципальных – 37,8 тысяч.

Наиболее существенный рост заработной платы за отчетный период зафиксирован у гражданских служащих территориальных органов исполнительной власти, составивший 16,2% (до 41,7 тысяч рублей). У сотрудников органов исполнительной власти субъектов РФ зарплата увеличилась на 4,1%, до 56,5 тысяч рублей. Что касается муниципальных работников местного самоуправления, то их заработная плата в среднем выросла на 1,7%, до 37,3 тысяч рублей.

Кроме того, согласно данным Росстата, на региональном уровне в государственных органах РФ на конец 2016 года 685,3 тысяч человек занимали должности государственной гражданской службы, что составляет 41,9% от общей численности занятых в этих органах работников.

На должностях муниципальной службы на конец 2016 года было занято 306,5 тысяч человек, что составляет 64,2% от общей численности работников , занятых в органах местного самоуправления и избирательных комиссиях муниципальных образований.


Фото: иллюстрация

#Новости#Бизнес#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31