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Пенсии в России увеличатся с 1 апреля

22 марта 2017, 10:49
Подписано соответствующее постановление.

Постановление об индексации с 1 апреля социальных пенсий на 1,5% подписал Дмитрий Медведев. На интернет-портале правовой информации уже опубликовано соответствующее постановление.

Индекс роста прожиточного минимума пенсионеров РФ по итогам 2016 года, согласно пояснительной записке Минтруда к проекту решения, составил 1,015, в связи с этим принято решение о проведении индексации с тем же коэффициентом.

По данным ведомства, подобная мера приведет к повышению уровня пенсионного обеспечения около 3,9 миллиона человек, из которых получателями социальных пенсий являются 3,1 миллион.

Ожидается увеличение социальной пенсии на 129 рублей, которая составит 8774 рубля. Предыдущая индексация проводилась в феврале, тогда в соответствии с уровнем инфляции в 2016 году пенсии неработающих пенсионеров выросли на 5,4%.


Фото: иллюстрация

#Новости#Бизнес#Общество
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