Мощное пламя охватило жилой дом, зарево пожара видно на 5 километров



По данным пресс-службы Гу МЧС России по Омской области, сообщение о возгорании частного жилого дома в Омском районе на пульт «101» поступило вчера, 21 марта, в 22:39. На место происшествия незамедлительно выехали спасатели в составе 15 человек и 4 единиц спецтехники. Кроме этого, на пожаре работало 1 звено газодымовой защиты. На момент прибытия пожарных наблюдалось горение бревенчатого дома, размером 6 на 8 метров, произошло обрушение кровли с угрозой перехода огня на соседние постройки, которые усилиями огнеборцев были спасены. Локализация возгорания – в 23:13, полная ликвидация – в 01:05. В настоящее время устанавливаются причины и материальный ущерб пожара. Сведений о пострадавших нет.