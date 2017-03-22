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Мощное пламя охватило жилой дом, зарево пожара видно на 5 километров

22 марта 2017, 09:47
Происшествие в Омском районе.

Накануне около одиннадцати часов вечера жители поселка Ключи Омского района сообщили порталу Gorod55.ru о пожаре в селе Харино, которое находится в 5 километрах от поселка.


«В Харино – пожар, такой мощный, что видно с 10-этажки в Ключах. Мимо пронеслись 6 машин с включенными сиренами», - рассказали очевидцы и тут же добавили,- «Хотя бы никто не пострадал…».


По данным пресс-службы Гу МЧС России по Омской области, сообщение о возгорании частного жилого дома в Омском районе на пульт «101» поступило вчера, 21 марта, в 22:39. На место происшествия незамедлительно выехали спасатели в составе 15 человек и 4 единиц спецтехники. Кроме этого, на пожаре работало 1 звено газодымовой защиты. На момент прибытия пожарных наблюдалось горение бревенчатого дома, размером 6 на 8 метров, произошло обрушение кровли с угрозой перехода огня на соседние постройки, которые усилиями огнеборцев были спасены. Локализация возгорания – в 23:13, полная ликвидация – в 01:05. В настоящее время устанавливаются причины и материальный ущерб пожара. Сведений о пострадавших нет.


Фото: иллюстрация

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