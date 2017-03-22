Через 10 лет омичи задохнутся от газа

В редакцию портала Gorod55.ru обратился житель Ленинского округа с активной общественной позицией. На протяжении нескольких лет он обращается в соответствующие инстанции, желая улучшить экологическое состояние нашего региона.
В связи с этим, он высказал свою личную точку зрения «почему воняет в Омске и что грозит омичам через 10 лет»:
Мне восьмой десяток, я на пенсии. Лет 15 назад тому назад в Омске и области […] ликвидировал нефтебазы и сократил людей. Года через 2, то есть лет 11-12 назад, в городе и области убрали эстакады на каждой заправке, где раньше машина заезжала и сливала отработку. Это все ликвидировано: эстакады убрали, насадили цветочков. Вопрос: а куда сливать-то теперь? Нефтебазы занимались приемкой отработки, как от частных лиц, так и от СТО, но их ликвидировали. Все это повисло в воздухе. Я приходил в Росприроднадзор, не помню когда, обрисовал картину: лет через 10 город задохнется от газа, потому что некуда сдавать отработку.
Специалисты меня выслушали и говорят: «Все, что вы рассказали, мы знаем, но сделать ничего не можем. Давайте так договоримся: вы напишите заявление, а Росприроднадзор будет от вашего имени заниматься этим вопросом».
Ну, ерунда какая-то! Я им сказал, что их нужно разогнать. Я – бывший электромеханик и представляю, что это значит для такого города, как у нас. Я им говорю: вот у меня 10 литров отработки, куда я ее должен сдать? В землю? У меня рука не поднимается. В итоге: если взять в среднем 250 тысяч машин, а именно такое количество, по моим подсчетам, в Омске и области, умножить на 8 литров масла в год, получается 2 миллиона литров. Куда? В землю…на свалку… Вылил и голова не болит. Потому что некому сдавать отработку, потому что ликвидировали нефтебазы и убрали эстакады.
Далее у меня был разговор с юристом […], женщина мне объяснила: […] выпускает масло, продает, а кто будет собирать отработку – нас это не волнует. Хороший подход! Она не может понять, что пройдет лет 6-10 лет... А ведь город будет задыхаться от газа. На этом наш разговор прекратился. Отработку льют, где попало, и газ, соответственно, выходит повсюду.
- Сегодняшнее загазованное состояние Омска, вы считаете, именно по этой причине?
Да, а куда 2 миллиона литров отработки деть? Раньше, когда работали нефтебазы в городе и области, приходила машина, скачивала отработку и сжигали ее в котельных. Хотя это тоже недопустимо, потому что выхлопы и тому подобное, но сжигали. Сейчас же этого нет! Был у меня еще один разговор с руководством […]. «Мы планируем поставить бочки для отработки», - был ответ. Куда? На цветочные грядки? Я им сказал, что это они только что придумали. Тем самым разозлив оппонента, и получил следующие слова: «Хорошо, приезжайте, я сама лично у вас приму отработку!». Я махнул рукой – бесполезно что-то говорить…
Далее круглый стол […], тема прямой линии – качество масла. Я позвонил. «Скажите мне, пожалуйста, куда деть отработку?». Задумались, но ответили: «Это не наш вопрос». Пять раз звонил тогда, потом уже слышу, женщина говорит: «Это опять этот мужик со своей отработкой, уже надоел, что ему сказать? Мы отработкой не занимаемся, мы выпускаем и продаем».
Кроме […] в Омске еще довольно много предприятий, которые свою лепту вносят в загрязнение окружающей среды. Но основная причина нынешней ситуации в городе, по моему мнению, является все же та самая отработка. Ведь использованное моторное масло, попадая в землю, выделяет газы, которые долго «сидят» там, но потом начинают искать выход – в итоге загазованность воздуха. Выход газ всегда найдет!
Ваше решение, что надо сделать в Омске, чтобы предотвратить экологическую катастрофу…
Никаких предложений давать не буду. Буквально сегодня звонил в Росприроднадзор и имел беседу с секретарем: вы напишите в областную прокуратуру, и там уже от вашего имени будут заниматься. А что писать-то? Это уже и так все знают. Мне восьмой десяток, я сейчас поем и спать лягу, а думать-то нужно вам, молодым. Думать о своем здоровье, о здоровье своих детей и внуков.
PS: редакция портала Gorod55.ru располагает полной аудиозаписью разговора с неравнодушным гражданином. Запрос, связанный с указанной версией, будет направлен на предприятие, значащееся в тексте, как […]. И уже после полученного ответа версия будет опубликована «без купюр».