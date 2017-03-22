Через 10 лет омичи задохнутся от газа

- Сегодняшнее загазованное состояние Омска, вы считаете, именно по этой причине?



Да, а куда 2 миллиона литров отработки деть? Раньше, когда работали нефтебазы в городе и области, приходила машина, скачивала отработку и сжигали ее в котельных. Хотя это тоже недопустимо, потому что выхлопы и тому подобное, но сжигали. Сейчас же этого нет! Был у меня еще один разговор с руководством […]. «Мы планируем поставить бочки для отработки», - был ответ. Куда? На цветочные грядки? Я им сказал, что это они только что придумали. Тем самым разозлив оппонента, и получил следующие слова: «Хорошо, приезжайте, я сама лично у вас приму отработку!». Я махнул рукой – бесполезно что-то говорить…