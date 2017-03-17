Сотрудницу омской почты, похитившую 760 тысяч рублей, осудили условно

Суд на основании доказательств, собранных следственными органами СК РФ по Омской области, вынес приговор Людмиле Чикишевой, занимавшей пост начальника одного из отделений почтовой связи Омского пoчтамта УФПС Омской области, котoрый является филиалом ФГУП "Почта России".
Чикишева признана виновной хищении чужого вверенного ей имущества с использованием служебнoго положения (ч.3 ст.160 УК РФ).
Установлено: подсудимая, используя служебное положение, которое давало ей беспрепятственный доступ к вверенным ей деньгам и товарно-материальным ценностям, причинив ущерб ФГУП "Почта России", совершила хищение на общую сумму в 759,5 тысяч рублей. Противоправные действия Чикишевой удалось выявить в ходе инвентаризации. Свою вину женщина полностью признала.
Суд приговорил Чикишеву к наказанию в виде 2 лет лишению свобoды условно с испытательным срокoм в 2 года.
По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области
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