Сотрудницу омской почты, похитившую 760 тысяч рублей, осудили условно

Установлено: подсудимая, используя служебное положение, которое давало ей беспрепятственный доступ к вверенным ей деньгам и товарно-материальным ценностям, причинив ущерб ФГУП "Почта России", совершила хищение на общую сумму в 759,5 тысяч рублей. Противоправные действия Чикишевой удалось выявить в ходе инвентаризации. Свою вину женщина полностью признала.