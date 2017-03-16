З/п помощников в Горсовете обсуждали без СМИ из-за названных фамилий

Сегодня, 16 марта, на заседании комитета по регламенту Горсовета рассматривался вопрос о представлении прокуратуры, касающийся выявленных нарушений в оплате труда помощников депутатов.
Неожиданно депутаты решили провести заседание за закрытыми дверями. Через 20 минут к прессе вышла председатель Омского Горсовета Галина Горст и пояснила с чем связана такая секретность.
- Потому что в представлении содержатся персональные данные. Кроме того, звучали вопросы, где звучали фамилии, поэтому режим был избран закрытым.
Напомним, 28 февраля прокуратура Омска опубликовала информацию о выявлении многочисленных грубых фактов незаконного расходования бюджетных денег депутатами Горсовета. Речь шла о нарушении оплаты труда помощников народных избранников.
По словам Галины Горст, в отношении лиц, упомянутых прокуратурой, проводится внутренняя проверка Горсовета. Создана специальная комиссия. Собираются пояснительные записки с помощников.
- У нас до 28 марта срок. До этой даты будет принято окончательное решение в отношении помощников, а также в отношении изменения системы учета рабочего времени. В соответствии с трудовым законодательством, помощникам–нарушителям будет объявлено дисциплинарное взыскание, а также предложено возместить излишне полученные суммы.
Что касается депутатов, то они, по словам председателя Горсовета, наказаны не будут, поскольку «депутаты в данном случае, не являются номенклатурой отдела кадров».
Отметим, что представление прокуратуры касается 33 помощников и 20 депутатов. Всего у депутатов Горсовета более 90 помощников.