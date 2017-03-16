З/п помощников в Горсовете обсуждали без СМИ из-за названных фамилий

- У нас до 28 марта срок. До этой даты будет принято окончательное решение в отношении помощников, а также в отношении изменения системы учета рабочего времени. В соответствии с трудовым законодательством, помощникам–нарушителям будет объявлено дисциплинарное взыскание, а также предложено возместить излишне полученные суммы.