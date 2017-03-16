Олег Шишов может выйти на свободу 28 марта

Сегодня, 16 марта, Советский районный суд удовлетворил прошение Олега Шишова об условно-досрочном освобождении. Как сообщил порталу Gorod55.ru помощник судьи Александр Бакшеев, ходатайство от Шишова поступило в Советский районный суд 2 февраля. Сегодня на выездном заседании суда в колонии №8 судья удовлетворил его прошение.
Как выяснилось, Шишов подал два ходатайства. Одно об УДО, другое о переводе в колонию-поселение. Судья удовлетворил первое.
По закону на обжалование решения дается 10 дней. Если до этого времени со стороны прокуратуры не поступит апелляции, то 28 марта бывший генеральный директор НПО «Мостовик» сможет выйти на свободу.