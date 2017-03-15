Стая собак напала на женщину с ребенком в Омске

Пока какой-либо официальной реакции на сообщение встревоженной женщины нет. Есть только около 80 комментариев от подписчиков сообщества, которые, в частности, посоветовали носить с собой «громкий игрушечный пистолет» и, проходя в следующий раз мимо опасного места, выстрелить из него «пистоном» и хлопнуть в ладоши. Проделывать так каждый раз, собаки запомнят, и будут бояться приближаться к людям.