Стая собак напала на женщину с ребенком в Омске

Информация об инциденте опубликована в социальной сети на странице vk.com/omsk_vk. Как сообщает сама пострадавшая, нападение произошло 14 марта 2017 года, когда омичка шла мимо «конторы», расположенной по адресу улице 20 лет РККА 302.
Женщина была с годовалым ребенком. Она также сообщила, что «это случается неоднократно». «Там есть контора», собаки «вылетают на прохожих и кидаются, особенно если идешь с ребенком, или один ребенок».
В стае было 6 или 7 собак, «они окружили моего годовалого ребенка и просто [чуть] не разорвали». Женщина добавляет, что она кричала и звала на помощь, но ей так никто и не помог:
«Я кричала, звала на помощь. Но так никто и не помог. В этой конторе я хорошо знаю, что там сидит охранник. Но он даже не соизволил выйти на помощь… Помогите, пожалуйста. Сегодня нас не укусили. Завтра, может, разорвут, не дай бог, ребенка другого», - беспокоится Анастасия Приходько.
Пока какой-либо официальной реакции на сообщение встревоженной женщины нет. Есть только около 80 комментариев от подписчиков сообщества, которые, в частности, посоветовали носить с собой «громкий игрушечный пистолет» и, проходя в следующий раз мимо опасного места, выстрелить из него «пистоном» и хлопнуть в ладоши. Проделывать так каждый раз, собаки запомнят, и будут бояться приближаться к людям.
Другой совет диаметрально противоположный: носить с собой что вкусное, типа «булочки». И кидать это в сторону агрессивных дворняг. Опять же сработает привычка и впоследствии собаки будут более благосклонны в плане «непредвиденных контактов».
Вообще же, считают люди, собаки на 20 лет РККА не бездомные, а «местные». Ночью они охраняют территорию базы, а днем могут выйти за пределы «своей» территории из-за раскрытых ворот. И проблема «усмирять их» сугубо той самой конторы, которая там находится. А иначе…, увы, остается только САХ. Почему «увы»? Потому что по поводу работы этой организации также есть немало вопросов.