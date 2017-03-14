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Омичи рискуют жизнью, передвигаясь по городу

14 марта 2017, 10:51
Невозможно добраться самостоятельно до нужной точки.

Омский регион назван одним из лидеров в решении проблем инвалидов. Глава Минтруда РФ Максим Топилин считает омский опыт позитивным «с точки зрения обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов», сообщает Омская губерния.

В законодательстве Омского региона детально прописаны полномочия по обеспечению доступности объектов и услуг в рамках соцзащиты инвалидов, говорит Топилин.

По данным регионального Минтруда, в Омской области проживает почти 135 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья. Для них работает служба социального такси, транспортные магистрали оборудуются специальными приспособлениями, общественный транспорт оснащается низкопольными машинами. На железнодорожном вокзале оборудованы лифты-подъёмники.

В прошлом году на программу «Доступная среда» в нашем регионе направлено 38,1 миллион рублей: адаптированы порядка 50 объектов в сфере соцзащиты, здравоохранения, культуры, транспорта и спорта; заключено 20 госконтрактов на 5,7 миллионов рублей, закуплено 2245 единиц техсредств реабилитации. В 2017 году под нужды инвалидов планируется адаптировать 60 объектов.


Омич, историк, инвалид по зрению Борис Мельников утверждает, что в Омске нет доступной среды, «Есть только отдельные небольшие "пятачки", до которых не добраться. Заявляю со всей ответственностью. Доступная среда – это возможность самостоятельно добраться из точки А в точку Б. В Омске этого нет».

В декабре 2016 года портал Gorod55.ru сообщал о рейде по контролю доступности городской среды для людей с инвалидностью и людей с ограниченными возможностями здоровья. Проверялись общественный транспорт и дорожная инфраструктура. Установлено, что пешеходные подземные переходы и тактильная плитка недоступны для омичей. Попасть в общественный транспорт тогда удалось лишь с третьей попытки.


Плитка на остановках скрыта под слоем снега и льда, частично разрушена. В отдельных местах, например, на обновленном Любинском проспекте, тактильная разметка и вовсе сошла вместе со снегом, не пережив и одной омской зимы.

По оценкам активистов, городская среда относительно доступна для инвалидов-колясочников: 15-20 минут ожидания на остановке – и нужный автобус. Наибольшие проблемы испытывают люди с ограниченным зрением: «без сопровождающего передвигаться по центру города просто опасно для жизни».


Ранее портал Gorod55 публиковал интервью с Сергеем Гезиковым, инвалидом с детства, на коляске ежедневно преодолевающим многочисленные городские преграды. До беседы фотокорреспондент портала прогулялся с Гезиковым по центру города: оценить доступность городской среды можно по ссылке.

Обеспечивать социальные объекты пандусами, тактильной плиткой важно. Также важно, как и эффективно расходовать средства: многими новыми объектами доступной среды люди с инвалидностью воспользоваться не могут - нарушены требования к установке.

В итоге, в городе, помимо полезных нововведений, появляется что-то ненужное и даже опасное: пандус, с которого можно сорваться вниз, парковка, выезд с которой возможен лишь по проезжей части. Напомним, по итогам прокурорских проверок в Омском регионе выявляются сотни нарушений прав людей с ограниченными возможностями здоровья.

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