Омичи рискуют жизнью, передвигаясь по городу

В декабре 2016 года портал Gorod55.ru сообщал о рейде по контролю доступности городской среды для людей с инвалидностью и людей с ограниченными возможностями здоровья. Проверялись общественный транспорт и дорожная инфраструктура. Установлено, что пешеходные подземные переходы и тактильная плитка недоступны для омичей. Попасть в общественный транспорт тогда удалось лишь с третьей попытки.