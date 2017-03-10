В ДТП под Омском погибли 4 человека и 36 пострадали

По статистике ГИБДД, одними из главных причин ДТП с тяжкими последствиями на загородных автодорогах являются выезд на встречную полосу и управление автомобилем в состоянии опьянения.
Рост ДТП и пострадавших в нем людей на загородных автодорогах был зафиксирован в январе 2017 года. В общей сложности произошло 20 ДТП, в которых 36 человек получили травмы и 4 погибли.
Сегодня, 10 марта, для профилактики нарушений ПДД и предотвращения возможных ДТП сотрудники Госавтоинспекции проведут на федеральных дорогах целевое оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Региональный контроль».
Кроме того, для поведения данной операции планируется задействование дополнительных сил ГИБДД. В рамках мероприятия инспекторам ДПС предстоит нести службу на аварийно-опасных участках трасс, а также для выявления нетрезвых водителей и лиц, не имеющих права на управление автомобилем, будет осуществляться патрулирование на приближенных к населенным пунктам дорогам.
Помимо этого, планируется проведение профилактической работы с водителями большегрузов для исключения фактов превышения разрешенной скорости и выполнения необдуманных маневров во избежание ДТП.
По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД РФ по Омской области
Фото: иллюстрация