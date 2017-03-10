В ДТП под Омском погибли 4 человека и 36 пострадали

Кроме того, для поведения данной операции планируется задействование дополнительных сил ГИБДД. В рамках мероприятия инспекторам ДПС предстоит нести службу на аварийно-опасных участках трасс, а также для выявления нетрезвых водителей и лиц, не имеющих права на управление автомобилем, будет осуществляться патрулирование на приближенных к населенным пунктам дорогам.