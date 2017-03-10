История с женщиной легкого поведения может прославить Омск

Сегодня, 10 марта, в Москве покажут спектакль Омского драматического театра, представленный в пяти номинациях престижной театральной премии «Золотая маска». Показ начнется в 19 часов на сцене Московского академического театра имени Маяковского.
«Мария», поставленная в Омской драме по пьесе Исаака Бабеля, представлена в следующих номинациях: Спектакль малой формы, Работа режиссера, Женская роль (актриса Мария Бабошина), Мужская роль второго плана (актер Александр Гончарук), Работа художника по свету (Тарас Михалевский).
Спектакль идет в одном действии, всего в пьесе восемь картин, погружающих зрителя в атмосферу послереволюционного Петрограда, пугающую и реальную. «Лихорадочная атмосфера зимнего, продуваемого со всех сторон города постепенно проникает в темное пространство ночлежки», «В спектакле Цхвиравы явлены два мира: тот, что отчетливо воссоздан перед нами, другой, о котором мы только слышим в разговорах, тот, что настойчиво прорывается через звуки доносящихся выстрелов», сообщается в анонсе спектакля на сайте театра. Выстрелы и голоса, герои, приносящие холод и страх, «шлейф беды и войны» - на сцене сгущается морок всеобщего распада.
«Хозяин квартиры Исаак Маркович (Александр Гончарук)… ищет себе временную подругу за сходную цену. Бывший ротмистр гвардии Висковский (Егор Уланов)… знакомит патрона с младшей дочерью отставного генерала Людмилой Муковниной (Юлия Пошелюжная). …Но грубый быт довольно быстро разбивает наивные представления бывшей институтки. «Поманежить» поклонника не удается, за свое сало коммерсант взыскивает неукоснительно. А красавец ротмистр, подпоив девушку, к тому же награждает ее сифилисом. И вот прекрасная кокетка – из тех настоящих женщин, которые будут кокетничать и шутить даже на смертном одре, – оказывается в ЧК, униженная, оглушенная, потерянная, в разорванном платье и со вспухшим ртом», пишет театральный критик Ольга Егошина.
В лонг-лист «Золотой Маски», куда традиционно входят наиболее заметные спектакли театрального сезона, помимо Драмтеатра вошел ТЮЗ со спектаклем «1984». Всего же, чтобы сформировать список номинантов эксперты драматического театра и театра кукол посмотрели в театрах и на видеозаписях 614 спектаклей, а эксперты музыкального театра – 325 спектаклей более чем в ста российских городах.
Фестиваль пройдет в Москве в феврале-марте-апреле 2017 года. Итоговая Церемония, на которой наградят победителей, состоится 19 апреля на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Напомним, профессиональная премия «Золотая Маска» была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России как награда за лучшие работы театрального сезона во всех видах искусства. Премию проводят СТД, федеральный Минкульт, Правительство Москвы и Дирекция фестиваля «Золотая маска».
Фото: omskdrama.ru