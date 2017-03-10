История с женщиной легкого поведения может прославить Омск

Спектакль идет в одном действии, всего в пьесе восемь картин, погружающих зрителя в атмосферу послереволюционного Петрограда, пугающую и реальную. «Лихорадочная атмосфера зимнего, продуваемого со всех сторон города постепенно проникает в темное пространство ночлежки», «В спектакле Цхвиравы явлены два мира: тот, что отчетливо воссоздан перед нами, другой, о котором мы только слышим в разговорах, тот, что настойчиво прорывается через звуки доносящихся выстрелов», сообщается в анонсе спектакля на сайте театра. Выстрелы и голоса, герои, приносящие холод и страх, «шлейф беды и войны» - на сцене сгущается морок всеобщего распада.



«Хозяин квартиры Исаак Маркович (Александр Гончарук)… ищет себе временную подругу за сходную цену. Бывший ротмистр гвардии Висковский (Егор Уланов)… знакомит патрона с младшей дочерью отставного генерала Людмилой Муковниной (Юлия Пошелюжная). …Но грубый быт довольно быстро разбивает наивные представления бывшей институтки. «Поманежить» поклонника не удается, за свое сало коммерсант взыскивает неукоснительно. А красавец ротмистр, подпоив девушку, к тому же награждает ее сифилисом. И вот прекрасная кокетка – из тех настоящих женщин, которые будут кокетничать и шутить даже на смертном одре, – оказывается в ЧК, униженная, оглушенная, потерянная, в разорванном платье и со вспухшим ртом», пишет театральный критик Ольга Егошина.