Горожане получили 3,5 миллиона на поддержку в трудной ситуации

Омичи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации в 2016 году, получили 3,5 миллиона рублей в виде адресной социальной помощи, сообщает пресс-служба мэрии.
По данным администрации, поддержка оказана 154 омским семьям. В 2017 году работа продолжена. В первую очередь матпомощь предоставляется тем, кто пострадал вследствие пожаров, а также, кому необходима экстренная медицинская помощь .
По вопросам получения материальной помощи можно обратиться в администрации округов или в службу одного окна - улица Гагарина, 32/1, тел. 78-79-01.