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Горожане получили 3,5 миллиона на поддержку в трудной ситуации

10 марта 2017, 13:24
Материальная помощь.

Омичи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации в 2016 году, получили 3,5 миллиона рублей в виде адресной социальной помощи, сообщает пресс-служба мэрии.

По данным администрации, поддержка оказана 154 омским семьям. В 2017 году работа продолжена. В первую очередь матпомощь предоставляется тем, кто пострадал вследствие пожаров, а также, кому необходима экстренная медицинская помощь .

По вопросам получения материальной помощи можно обратиться в администрации округов или в службу одного окна - улица Гагарина, 32/1, тел. 78-79-01.

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