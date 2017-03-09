Опасная весна: метровые сосульки у правительства Омской области

Сегодня, 9 марта, продолжился рейд по контролю за содержанием жилищного фонда в период оттепели. Мероприятие, на котором присутствовали начальник отдела Государственной жилищной инспекции Омской области Александр Новохов и представители управляющих компаний, началось рядом со зданием облправительства, на улице Ивана Алексеева.
На вопрос журналистов, почему проверка проходит в самом центре города, «где, в принципе, не такая ужасная ситуация, как на окраинах», Новохов сообщил, что ранее на этом же месте проводилось контрольное мероприятие по проверке своевременной очистки кровель от снега и льда, и были выявлены дома, где работа организована неудовлетворительно. «Тем домам, где, как мы знаем, управляющие компании уже традиционно не совсем четко организуют свою работу, мы уделяем пристальное внимание», добавил он.
В этом году случаи падения сосулек и снега на территории города уже происходили:
«Люди обращались, но причинения вреда здоровью не было.
Всего, по словам начальника отдела ГЖИ, с начала года от жителей поступило более 40 жалоб на образование сосулек и наледи, опасно свисающих над головами омичей. Проверено состояние трех тысяч омских домов, выдано порядка 23 предписаний по устранению нарушений зимнего содержания жилфонда.
Предписания выдаются «на очень сжатые сроки, буквально несколько дней». Если нарушение не устраняют, наступает административная ответственность. От жителей в Госжилинспекции принимаются только письменные обращения, их, в том числе, можно отправить по почте, оформить на портале Госуслуг, прислать по почте, если есть электронная цифровая подпись.
Контрольные мероприятия проходят планомерно, каждый год, на протяжении всего периода. Обычно это визуальная оценка: «могут ли эти снежные наледи могут угрожать жизни и здоровью граждан?», «Объективно ли этот ряд ледяных образований может причинить вред здоровью?» Если ответ положительный, то специалисты Госжилинспекции выдают предписание и соответствующим образом составляют материал по привлечению УК к административной ответственности.
В соответствии с кодексом административных правонарушений, наказание для управляющих компаний, которые не убирают сосульки и снег с кровель домов, для должностного лица достигает 50 тысяч рублей, для юридического лица – 250 тысяч рублей.
«Если раньше штрафы юридическим лицам были до 40 тысяч рублей, то сейчас достигли 250 тысяч. Повышение произошло в 2015 году. По сравнению с прошлым годом ситуация улучшается, - оценивает Новохов. -
По мнению Новохова, 23 предписания на три тысячи многоквартирных домов в Омске – это «и много, и мало»:
«Плохо, что у нас еще есть такие компании, которые несвоевременно проводят работу, но их меньше, чем в аналогичные периоды в прошлом году. Кого наказывать? Того, кто не проводит планомерную работу по очистке кровель. Работа должна проводиться в системе, и управляющая компания не должна допускать образования сосулек и наледи».
Начальник отдела ГЖИ уверен, что причины, которые приводят управляющие компании («отсутствуют деньги», «собственники мало платят», у них «низкая собираемость», «большая дебиторская задолженность» и так далее) не оправдывают отсутствие планомерной работы.
Александр Байдалов, главный инженер управляющей компании «Жилищник-1» Центрального округа, оправдывает действия коммунальщиков неблагоприятными погодными условиями:
«Вы знаете, что мы живем в резко континентальном климате – то оттепель, то заморозки. Из-за меняющейся погоды сосульки хоть каждый день сбивай. Конечно, не успеваем [убирать]. Чисто физически. У нас четыре наемные организации привлечены для ликвидации сосулек, снежных свесов, чистки кровель от снежных масс».
По словам представителя УК «Жилищник-1», из-за погоды сбивать сосульки можно хоть каждый день. При этом каждый день УК сталкиваются с объективными преградами:
«Даже мехрука, которую мы нанимаем, до шестого этажа даже не дотягивается. Надо заказывать японскую спецтехнику, которая больше 25 метров берет. Например, если взять Алексеева, 8, там даже нет ограждений, и
Возле дома № 6 по улице Ивана Алексеева, где прошла встреча с журналистами, фотокорреспондента портала Gorod55.ru останавливает молодой человек, выскочивший на улицу в одной футболке:
- У меня всю зиму было чисто, вот так, - он показывает на очищенную тротуарную плитку. – Жители мансарды скинули снег в пятницу, а в субботу прошел дождь, и я теперь не могу отдолбить эту наледь.
Парня зовут Дима – работает в местном магазине, совмещает две профессии (грузчика и дворника) и искренне болеет за свою работу:
«У меня чисто, до плиточки, всю зиму. Как объяснили мне, я так и делаю – до плиточки. А теперь все застыло, я уже по миллиметру отколупываю, никак не могу».
Дима показывает на снежную массу, свисающую с крыши, и замечает:
«Вы зря здесь стоите, она в любой момент может упасть… Сейчас уже растаяла, наверное. Раньше вообще на полметра висела. Мы показывали мастеру от управляющей компании, говорим, «скиньте, дети ходят, вдруг что», а она – ничего. А вы показываете, что у нас неубрано. Я не могу ничего! Морозы стоят».