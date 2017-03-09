Опасная весна: метровые сосульки у правительства Омской области

По мнению Новохова, 23 предписания на три тысячи многоквартирных домов в Омске – это «и много, и мало»:

«Плохо, что у нас еще есть такие компании, которые несвоевременно проводят работу, но их меньше, чем в аналогичные периоды в прошлом году. Кого наказывать? Того, кто не проводит планомерную работу по очистке кровель. Работа должна проводиться в системе, и управляющая компания не должна допускать образования сосулек и наледи».