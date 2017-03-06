Из-за 8 Марта сроки получения пенсии в Омском регионе меняются

Омское отделение Пенсионного фонда России сообщило, что, в связи с празднованием Международного женского дня, изменятся сроки выплат пенс
Как уточнили в пресс-службе ведомства, коснется это только тех людей, которые получают пенсию через подразделения почты – им пенсию доставят на день раньше – 7 марта. Такой подарок получат не только женщины, но и мужчины.
Омичи, получающие пенсию на банковский счет, получат ее по обычному графику.
На сегодняшний день около 40 процентов пожилых людей Омского региона получают пенсию через почтовые отделения, а остальные 60 – посредством банковских учреждений. Общая численность пенсионеров в области – 588 тысяч человек.
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