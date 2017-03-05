Двораковский высказался за прямые выборы мэра Омска

Накануне на телеканале «Россия 1» в рамках передачи «Наш Омск» состоялась видеовстреча с главой города Вячеславом Двораковским.
В прямом эфире мэр Омска рассказал о транспортной проблеме, о мерах, принимаемых по предупреждению паводка на территории города, о ремонте городских агломераций, запланированном на текущие годы. Кроме этого, в конце передачи, Двораковский высказал свое мнение о предстоящих выборах градоначальника, которые, как известно, пройдут в новом формате.
В самом начале передачи был дан старт интерактивному голосованию о новом формате выборов градоначальника. Омичам предлагалось на вопрос: «Кем должен выбираться глава города?». И варианты ответов: «омичами», «Горсоветом», «не знаю».
Горожане на протяжении всей передачи звонили в студию и оставляли свои голоса за тот или иной вариант ответа.
В конце передачи, подводя итоги интерактивному голосованию, выяснилось, что подавляющее большинство омичей высказались за то, что они сами должны выбирать мэра (412 голосов), еще 124 горожанина оставляют выбор за депутатами Горсовета, 16 человек не определились с методами новой и старой системами выборов.
Выслушав итоги голосования, комментарий по поводу новой системы выборов градоначальника дал действующий мэр Вячеслав Двораковский:
«Ситуация понятна. По этому поводу могу сказать следующее: выборы будут происходить в новом формате – это решение депутатов Законодательного Собрания, такой закон принят. Это закон, и его нужно исполнять. Конечно, очевидно резкое отличие от прежней схемы выборов мэра – отдаляются от этого процесса жители Омска. Не принимают непосредственного участия. Я – большой сторонник того, чтобы жители города принимали участие как в выборах, так и в управлении городом. Поэтому в течение почти 5 лет существуют общественные советы при каждом структурном подразделении, различные экспертные советы, советы по профилю при мэрии города Омска. Мы проводим в округах встречи, форумы, ежегодно отчитываемся о деятельности перед горожанами. Вот такой очередной ежегодный отчет мэра запланирован на июнь этого года. – это требование Устава. С введением новой схемы выборов - участие населения в этом процессе будет значительно ограничено».