Двораковский высказался за прямые выборы мэра Омска



«Ситуация понятна. По этому поводу могу сказать следующее: выборы будут происходить в новом формате – это решение депутатов Законодательного Собрания, такой закон принят. Это закон, и его нужно исполнять. Конечно, очевидно резкое отличие от прежней схемы выборов мэра – отдаляются от этого процесса жители Омска. Не принимают непосредственного участия. Я – большой сторонник того, чтобы жители города принимали участие как в выборах, так и в управлении городом. Поэтому в течение почти 5 лет существуют общественные советы при каждом структурном подразделении, различные экспертные советы, советы по профилю при мэрии города Омска. Мы проводим в округах встречи, форумы, ежегодно отчитываемся о деятельности перед горожанами. Вот такой очередной ежегодный отчет мэра запланирован на июнь этого года. – это требование Устава. С введением новой схемы выборов - участие населения в этом процессе будет значительно ограничено».

