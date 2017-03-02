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Полежаев о выборах мэра: жители города не допущены к участию

2 марта 2017, 10:49
Кадры решают все.

Экс-губернатор Омской области, руководитель фонда «Духовное наследие» Леонид Полежаев высказал свое мнение по поводу новой формулы выборов мэра города.

Напомним, в Омске отменены прямые выборы главы города. Теперь градоначальника сначала будет отбирать специальная комиссия из 12 человек, по шесть человек от Горсовета и губернатора. Далее из отобранных кандидатур, депутаты Горсовета уже выберут мэра Омска.

По словам бывшего главы региона, в итоге мэр фактически становится заместителем губернатора по вопросам городского хозяйства, со всеми вытекающими последствиями.

«За свой кадровый выбор и состояние дел в городе сполна будет отвечать Губернатор. Не будет больше возможности сказать жителям, что Мэр - это ваш выбор, и он отвечает за всё. Это будет теперь его выбор, его ответственность за всё», - сказал Леонид Полежаев.

Что касается кандидатур на должность главы города, то, по словам Полежаева, говорить о них имело бы смысл, если было бы к кому обращаться. «Жители города не допущены к участию в этом отныне внутреннем политическом процессе, следовательно, не смогут выразить свою личную заинтересованность, равно как и не смогут воспользоваться ни своим собственным, ни общественным мнением в части выбора кандидатур».

«Надо полагать, лица, принимающие решения, знают, что делать и знают, к чему может привести очередная кадровая ошибка. Хотелось бы пожелать, чтобы выбор был сделан в интересах жителей города, а не в интересах отдельных клановых групп», - подвел итог бывший губернатор Омского региона.

#Главное#Интервью#Политика#Город
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