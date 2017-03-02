Полежаев о выборах мэра: жители города не допущены к участию

Что касается кандидатур на должность главы города, то, по словам Полежаева, говорить о них имело бы смысл, если было бы к кому обращаться. «Жители города не допущены к участию в этом отныне внутреннем политическом процессе, следовательно, не смогут выразить свою личную заинтересованность, равно как и не смогут воспользоваться ни своим собственным, ни общественным мнением в части выбора кандидатур».