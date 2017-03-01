В Омске загорелась 2-этажная дача, на месте десятки пожарных

Накануне в Омске произошел масштабный пожар в СНТ «Незабудка», что находится в Центральном округе города.
Сообщение о возгорании поступило на пульт «101» 28 февраля в 08:24. Сразу же на место происшествия выехали силы МЧС России в составе 21 человек, 5 боевых машин, 2 звена газодымовой защиты.
На месте: дом 2-этажный с мансардой, OSB-плиты, утеплитель – минвата, размер дома 9 на 9 метров. Кроме этого, к дому пристроена дощатая веранда.
На момент прибытия пожарных наблюдалось горение дачного дома и веранды на всей площади – в результате пожара поврежден дом на площади 101 квадратных метров.
Локализация возгорания – в 09:31, полная ликвидация в 13:00.
По факту данного пожара назначена и проводится проверка, в ходе которой будут установлены материальный ущерб, причины и обстоятельства происшествия.
Фото: иллюстрация