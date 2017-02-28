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В Омском регионе смертность обошла рождаемость

28 февраля 2017, 20:11
Снижение численности.

Омскстат представил информацию о естественном движении населения по итогам января 2017 года. В представленных ведомством статистических данных содержатся сведения о рождаемости, смертности, а также о тенденциях в сфере бракосочетания.

В минувшем месяце в Омском регионе отмечается естественная убыль населения, число месяцев по итогам января 2017 года превысило на 589 человек число родившихся.

В общей сложности органами ЗАГС зарегистрировано в Омской области 2441 умерший и 1852 родившихся. Общий коэффициент смертности соответствовал 14,6 промилле, общий коэффициент рождаемости – 11,1 промилле.

В Омской области в январе 2017 года 630 супружески пар оформили развод, в то же время зарегистрировано 669 браков. В среднем в расчете на 1000 жителей в регионе приходилось 4 развода и брака.


Фото: Андрей Кутузов/gorod55/©2016 All rights reserved

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