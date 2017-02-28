В Омском регионе смертность обошла рождаемость

Омскстат представил информацию о естественном движении населения по итогам января 2017 года. В представленных ведомством статистических данных содержатся сведения о рождаемости, смертности, а также о тенденциях в сфере бракосочетания.
В минувшем месяце в Омском регионе отмечается естественная убыль населения, число месяцев по итогам января 2017 года превысило на 589 человек число родившихся.
В общей сложности органами ЗАГС зарегистрировано в Омской области 2441 умерший и 1852 родившихся. Общий коэффициент смертности соответствовал 14,6 промилле, общий коэффициент рождаемости – 11,1 промилле.
В Омской области в январе 2017 года 630 супружески пар оформили развод, в то же время зарегистрировано 669 браков. В среднем в расчете на 1000 жителей в регионе приходилось 4 развода и брака.
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