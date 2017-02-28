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Славе — не меркнуть, традициям — жить!

28 февраля 2017, 08:37
Славе — не меркнуть, традициям — жить!

21 февраля Кадетская школа № 9 им. Маршала Советского Союза Д.Т. Язова по традиции организовала праздничный концерт, в честь Дня защитника Отечества на сцене Дворца культуры им. Малунцева.

Несколько сотен кадетов, а также всех офицеров лично поздравили директор Департамента образования Администрации г. Омска Екатерина Витальевна Спехова, духовный наставник школы Отец Олег Александрович Ганженко.


С музыкальными поздравлениями выступили оркестр войсковой части 7543 войск Национальной гвардии РФ, группа «Купола» 242 Учебного центра ВДВ, Луареат Всероссийских и Международных конкурсов и фестивалей, солистка Дарья Чехомова, певец Владимир Соболь, народный фольклорный ансамбль «Жемчужинка» и прочие творческие коллективы города.


Директор школы Соловьев Леонид Владимирович поздравил кадетов и офицеров с праздником и выразил слова благодарности творческим коллективам.


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