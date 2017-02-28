Движение транспорта на Герцена будет организовано по-новому

В Омске продолжается работа по внесению изменений в режимы светофорных объектов.
Так, по информации департамента транспорта городской администрации, на ближайшее время намечено внести изменения в деятельность светофоров на пересечении улицы Герцена с улицами Рабиновича, Яковлева и Октябрьской. Основная цель данных изменений – разделить транспортные и пешеходные потоки, исключить конфликт «транспорт-пешеход».
Отмечается, что в результате проведенных мероприятий, на светофорах на каждом перекрестке вместо двух фаз будет организовано 3-фазное регулирование дорожного движения: в 1-й фазе – движение транспорта по улице Герцена, во 2-й фазе – по улицам Рабиновича, Яковлева и Октябрьской, в 3-й фазе – движение пешеходов.
По мнению специалистов, данные изменения обеспечат безопасные условия движения именно для пешеходов. Кроме этого, время ожидания разрешающего сигнала светофора составит 80 секунд.
После того, как указанные изменения начнут действовать, специалистами будет проведен мониторинг дорожной ситуации на этих перекрестках. Возможно, если возникнет необходимость, будут запрещены левые повороты с отдельных подходов. В связи с этим, водителям и пешеходам рекомендуется быть предельно внимательными и принять к сведению внесенные изменения в режим светофорных объектов.
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