Движение транспорта на Герцена будет организовано по-новому

После того, как указанные изменения начнут действовать, специалистами будет проведен мониторинг дорожной ситуации на этих перекрестках. Возможно, если возникнет необходимость, будут запрещены левые повороты с отдельных подходов. В связи с этим, водителям и пешеходам рекомендуется быть предельно внимательными и принять к сведению внесенные изменения в режим светофорных объектов.