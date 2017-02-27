Голушко о Двораковском: не люблю пинать уходящих людей

«Я вижу серьезные риски для губернатора. Все прегрешения и недоработки нового мэра будут прегрешениями и недоработками Назарова. Отвечать за этого человека нужно будет Назарову. И сесть в телевизор и сказать - «я не знаю куда он дел 50 миллионов» – не получится, ты его назначил. У губернатора появится еще один хомут. Ему важно сейчас не ошибиться с этим человеком и понимать, за кого он берет ответственность на себя», - отметил политик.