Голушко о Двораковском: не люблю пинать уходящих людей

На сегодняшней пресс-конференции в Доме журналистов депутат Госдумы от Омской области Андрей Голушко оценил работу исполнительной власти города и региона. Что касается мэра Омска Вячеслава Двораковского, то, по словам депутата, он больше о мэре говорить не будет, поскольку не любит пинать уходящих людей.
«Я его весь срок достаточно критиковал. Ему осталось три месяца. Я ничего плохого о нем говорить не буду. По-человечески я к нему хорошо отношусь. Мы вчера с ним полтора часа просидели, проговорили. На многое у нас разные точки зрения. Я говорил, что он должен был действовать решительнее, энергичнее», - сказал Андрей Голушко.
Добавив, что легко критиковать уходящего - все равно уходит. «Смелых, которые будут его критиковать и топтать, будет много, большая толпа. Я в этой толпе быть не хочу. Теперь о мэрии - либо хорошо, либо ничего».
Работой губернатора региона Андрей Голушко доволен. «Наш губернатор справляется со своими обязанностями. Он работоспособней меня на порядок. Назаров приезжает на работу в полвосьмого утра. У него командировки, встречи - то с инвесторами, то с министрами. Я бы не смог работать в таком режиме».
Прокомментировал политик и новую систему выборов мэра Омска. Теперь, по его словам, губернатор будет нести ответственность за мэра.
«Я вижу серьезные риски для губернатора. Все прегрешения и недоработки нового мэра будут прегрешениями и недоработками Назарова. Отвечать за этого человека нужно будет Назарову. И сесть в телевизор и сказать - «я не знаю куда он дел 50 миллионов» – не получится, ты его назначил. У губернатора появится еще один хомут. Ему важно сейчас не ошибиться с этим человеком и понимать, за кого он берет ответственность на себя», - отметил политик.
Фото: Андрей Кутузов