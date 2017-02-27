Андрей Голушко рассказал, кем он будет через пять лет

Сегодня на пресс-конференции депутат Госдумы РФ Андрей Голушко рассказал журналистам, кем он себя видит по окончании депутатского срока.
«Я через пять лет себя вижу очень успешным депутатом Государственной думы, который на следующих выборах получит еще большую поддержку избирателей. На этих выборах я получил аванс. Этот аванс я за пять лет верну. На следующих выборах я выиграю просто потому, что не за кого будет голосовать. Я поработаю так эти пять лет, что моя победа будет убедительной еще до выборов»,- уверил политик.
По словам Андрея Голушко, есть проект, на котором он планирует сконцентрировать все свои усилия. Это закон о привязке места юридической регистрации компаний к месту их деятельности.
«Я считаю, что это очень серьезный закон. Сегодня в законодательстве абсолютно отсутствует требование о совмещении места регистрации и места деятельности. Мы вводим несколько критериев, где компания может быть зарегистрирована - либо у тебя там максимальное количество материальных активов, либо максимальная численность персонала, либо максимальное воздействие на природную среду. Но просто так, от фонаря, выбрать какую-то деревню для регистрации будет нельзя», - отметил Андрей Голушко.
По словам депутата, разрабатываемый закон, исходя из нынешней географии регистраций крупнейших компаний – это революция. «Этот проект много кого затрагивает, сейчас он обсуждается с юристами и политиками. Я сконцентрируюсь на нем».
Стоит отметить, что данный законопроект касается не только и даже не столько компании Газпромнефть. «Газпромнефть в Омске – это не уникальный случай. Далеко не единственный и не самый яркий. Газпром немало в Омске платит. У нас в РФ есть примеры, когда сопоставимые компании не платят ничего», - пояснил Голушко.
Фото: Андрей Кутузов