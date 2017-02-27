Андрей Голушко рассказал, кем он будет через пять лет

«Я через пять лет себя вижу очень успешным депутатом Государственной думы, который на следующих выборах получит еще большую поддержку избирателей. На этих выборах я получил аванс. Этот аванс я за пять лет верну. На следующих выборах я выиграю просто потому, что не за кого будет голосовать. Я поработаю так эти пять лет, что моя победа будет убедительной еще до выборов»,- уверил политик.