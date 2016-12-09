Россияне готовы потратить на встречу Нового года 17 тысяч рублей

Накануне были опубликованы результаты международного исследования расходов потребителей в период новогодних и рождественских праздников. Подобное исследование компания «Делойт», СНГ, проводит уже в 19-й раз. В числе ключевых тем - настроения и покупательная способность потребителей, структура новогоднего бюджета, интернет-продажи, поведение потребителей в момент принятия решения о покупке и во время покупки.
Согласно материалам исследования, новогодний бюджет среднего россиянина составит 16 900 рублей, что на 2% выше фактических трат год назад. На подарки из этой суммы уйдет порядка 43%, на еду и напитки - 45%, а на развлечения - всего 12%. В начале 2016 года расходы составили 16500, оказавшись на 7% выше планируемых 15 500 рублей.
Третий год подряд россияне ощущают снижение покупательной способности, и в 2017 году ожидают ее падения еще на 10%.
По результатам опросов, деньги в 2017 году станут наиболее желаемым подарком (более 60% респондентов), на втором месте - путешествия, следующие два места занимает техника (смартфон, ноутбук, компьютер), на пятом месте - косметика и парфюмерия, на шестом - ювелирные украшения и часы. Оставшиеся три позиции рейтинга занимают билеты на культурные события или спортивные соревнования, планшеты, а также одежда или обувь.
Среди товаров, которые чаще всего дарят на новый год, лидируют конфеты, парфюмерия и денежные средства. Еда и напитки поднялись с 6-го на 4-е место в рейтинге новогодних подарков, а вот книги продолжают терять свою популярность. При этом все меньше россиян откладывают покупку подарков на последний день.
Число россиян, планирующих купить подарки в интернете возросло с 23 до 31%. Главная причина, почему клиенты избегают онлайн-покупок, заключается в сложностях с возвратом или обменом.