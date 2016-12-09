Россияне готовы потратить на встречу Нового года 17 тысяч рублей

Среди товаров, которые чаще всего дарят на новый год, лидируют конфеты, парфюмерия и денежные средства. Еда и напитки поднялись с 6-го на 4-е место в рейтинге новогодних подарков, а вот книги продолжают терять свою популярность. При этом все меньше россиян откладывают покупку подарков на последний день.