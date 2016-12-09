Пожар в «Химике», 8 единиц спецтехники, три звена газодымовой защиты



По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Омской области, на локализацию возгорания ушло 7 минут, полная ликвидация огня закончилась в 23:55. Последствия пожара: огнем уничтожены два холодильника, ящики, предназначенные для овощей и фруктов, закопчены стены по всей площади помещения – 15 квадратных метров.

Сведений о пострадавших нет.