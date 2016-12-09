Пожар в «Химике», 8 единиц спецтехники, три звена газодымовой защиты

Накануне вечером в Омске загорелся областной молодежный центр «Химик». Сообщение об этом поступило в дежурную часть регионального управления МЧС в 23:03, 8 декабря. Уточняется, что сигнал поступил через оповещение пожарной сигнализации, установленной в ОМЦ.
Предварительно: очаг возгорания в трехэтажном здании ОМЦ – помещение буфета на первом этаже.
На тушение социально-значимого объекта незамедлительно выехали огнеборцы в составе 37 человек, 8 единиц спецтехники и 3 звеньев газодымовой защиты.
На момент прибытия спасательной группы наблюдалось плотное задымление в буфете.
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Омской области, на локализацию возгорания ушло 7 минут, полная ликвидация огня закончилась в 23:55. Последствия пожара: огнем уничтожены два холодильника, ящики, предназначенные для овощей и фруктов, закопчены стены по всей площади помещения – 15 квадратных метров.
Сведений о пострадавших нет.
Подробности и обстоятельства, а также причины возникновения пожара в ОМЦ «Химик» установит проверка.
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