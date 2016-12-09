Готовимся к Новому году вместе с банком «Акцепт»!

Монеты с символом 2017 года

Наступающий 2017 год пройдет под символом Красного Огненного Петуха — этот символ является семейной птицей, поэтому год идеально подходит для празднования свадеб и рождения детей, а также Петух - это птица с громким голосом, ярким оперением, он несет новую жизнь, жизнерадостность, подходит для начинаний своего бизнеса или вложений капитала.





Согласно Китайскому древнему учению «Фен-Шуй» Петух символизирует накопление богатства, притягивает в дом удачу и положительную энергию.



