Готовимся к Новому году вместе с банком «Акцепт»!

Совсем немного времени осталось до наступления самого сказочного, радостного, долгожданного и любимого всеми праздника Нового года!
Банк «Акцепт» предлагает заранее подготовиться к празднику и приобрести оригинальные памятные подарки родным, близким, друзьям, клиентам или партнерам - монеты из драгоценных металлов на новогоднюю тематику.
Монеты с символом 2017 года
Наступающий 2017 год пройдет под символом Красного Огненного Петуха — этот символ является семейной птицей, поэтому год идеально подходит для празднования свадеб и рождения детей, а также Петух - это птица с громким голосом, ярким оперением, он несет новую жизнь, жизнерадостность, подходит для начинаний своего бизнеса или вложений капитала.
Согласно Китайскому древнему учению «Фен-Шуй» Петух символизирует накопление богатства, притягивает в дом удачу и положительную энергию.
На аверсе монеты изображены иероглифы «Любовь», «Богатство» и «Долголетие» на фоне стеблей бамбука и камней, название страны-эмитента - Камерун.
На реверсе монеты размещено изображение огненного петуха на фоне рассвета, под ним иероглиф, означающий «Год Петуха».
Тираж - ВСЕГО 500 штук!
Реверс монеты воспроизводит семейную идиллию: петух, курица и три цыплёнка гуляют среди бамбуковых листьев и цветов.
Китайский иероглиф «петух» и надпись «Год Петуха» по-английски присутствуют в дизайне, а также отчеканен фирменный знак «P» Пертского монетного двора.
На аверсе монеты изображен профиль Ее Величества Королевы Елизаветы II, денежный номинал и год выпуска 2017.
Серебро 999 пробы, Вес 31,1г. Австралия. Цена 3000 руб.
Монеты с новогодней символикой
Монета «С Новым Годом! Часы с кукушкой»
Ярко украшенная ель, календарь с последним днем уходящего года, часы с кукушкой, которые вот-вот пробьют двенадцать ударов. Цветная эмаль нанесенная на новогодние украшения, эффектно передают радостное настроение в преддверии Нового года. Монета помещена в прозрачную пластиковую капсулу и фирменный оригинальный футляр.
Серебро 925 пробы, Вес 25 г., О-ва Кука.
С полным ассортиментом новогодних монет можно познакомиться
Дарите оригинальные подарки!
Подробности по телефону 8-800-100-27-37.
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