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Евро рухнул, обновив годовой минимум

9 декабря 2016, 09:45
Ситуация на международном рынке.

Накануне в ходе торгов на Московской бирже курс европейской валюты обновил годовой минимум, упав ниже 67,27 рублей.

В последний раз евро опускался ниже этой отметки 31 июля 2015 года. К закрытию вчерашних торгов курс европейской валюты составил 67,166 рубля, курс доллара - 63,28 рубля.

Ранее Европейский центральный банк сохранил на нулевом уровне базовую ставку. Помимо этого, ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, маржинальная ставка - 0,25%. Также на уровне €80 млрд ЕЦБ сохранил объем ежемесячного выкупа активов до марта 2017 года, а с апреля по декабрь следующего года активы будут выкупаться на сумму €60 млрд в месяц.

Нефтяные котировки при этом значительных изменений не претерпели. Баррель "черного золота" марки Brent в настоящее время торгуется на уровне 53,82 долларов, WTI - 50,91 долларов.


Фото: иллюстрация

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