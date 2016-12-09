Евро рухнул, обновив годовой минимум

Ранее Европейский центральный банк сохранил на нулевом уровне базовую ставку. Помимо этого, ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, маржинальная ставка - 0,25%. Также на уровне €80 млрд ЕЦБ сохранил объем ежемесячного выкупа активов до марта 2017 года, а с апреля по декабрь следующего года активы будут выкупаться на сумму €60 млрд в месяц.