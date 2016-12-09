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Чистка омского метромоста от снега обходится в 5 миллионов рублей

9 декабря 2016, 12:10
В круглосуточном режиме.

Накануне в Омске представителям общественности был продемонстрирован процесс очистки от снега объекта, который находится в ведомстве регионального минстроя – метромоста, сообщает служба по взаимодействию со СМИ омского правительства.


В связи с участившимися в последние дни снегопадами на омском метромосту организована круглосуточная работа снегоуборочной техники.



Отмечается, что состояние метромоста в Омске находится в зоне ответственности областных структур, в частности за содержание его зимой и летом отвечает предприятие «Омскавтодор». Так, по словам руководителя предприятия, на очистку от снега в зимнее время на данное сооружение затрачивается около 5 миллионов рублей, на содержание в целом – 11 миллионов рублей. С первыми снегопадами с территории моста имени 60-летия Победы (54 тысячи квадратных метров) уже вывезено 3,5 тысячи кубических метров снега.



Помимо моста, организация осуществляет уборку и очистку от снега трасс Омской области регионального и межмуниципального значения.
На эти объекты специалисты уделяют особое внимание, объясняя тем, что из-за возникновения на них заторов вследствие некачественной или несвоевременной очистки отсутствуют альтернативные варианты объезда. Это, в свою очередь, может спровоцировать прекращение движения, нарушить социальную и экономическую жизнь населенных пунктов области. Поэтому, организована бесперебойная очистка региональных объектов.

Специалисты «Омскавтодора» отмечают, что для борьбы со снегом на городском объекте у предприятия имеется достаточно спецтехники, а именно 15 комбинированных грейдеров и снегоуборочных машин. Всего же на балансе числится более 120 единиц строительной и снегоуборочной техники.

Фото в тексте: omskportal.ru


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