Чистка омского метромоста от снега обходится в 5 миллионов рублей



Отмечается, что состояние метромоста в Омске находится в зоне ответственности областных структур, в частности за содержание его зимой и летом отвечает предприятие «Омскавтодор». Так, по словам руководителя предприятия, на очистку от снега в зимнее время на данное сооружение затрачивается около 5 миллионов рублей, на содержание в целом – 11 миллионов рублей. С первыми снегопадами с территории моста имени 60-летия Победы (54 тысячи квадратных метров) уже вывезено 3,5 тысячи кубических метров снега.