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В Омске возводят московский Кремль с 8-метровыми башнями и лабиринтом

8 декабря 2016, 23:26
Новогодний подарок омичам.

В Омске к новогодним праздникам готовится еще одна площадка, в Нефтяниках. Инициатором снежного городка на территории Советского парка выступает администрация Советского округа Омска. Уже пятый год идея праздничной площадки из снега и льда привлекает поддержку и средства ряда предприятий округа.

- Территорию снежного городка в парке назвали «Московский Кремль»; ее площадь составляет 1500 квадратных метров. В снежном городке будут расположены четыре башни, в том числе Спасская, причем высота каждой башни составит до 8 метров (вместе с крышей). Между башнями протянется кремлевская стена, по которой можно будет ходить. Вместо мавзолея в омском Кремле появится снежный лабиринт, - сообщил порталу Gorod55 Николай Копотилов, специалист, ответственный за связи со СМИ в окружной администрации.


Всего на снежный городок уйдет более одной тысячи кубических метров снега, а для большой поздравительной надписи будет использован лед из Иртыша, более 100 кубометров. Открытие снежного городка запланировано на 26 декабря, сразу после праздничного мероприятия у Главной елки Советского округа в 17:00.

Впервые у этого городка будет обустроен бесплатный каток, а в дни школьных каникул в Советском парке ежедневно будет организована развлекательная семейная программа, с 3 января и до конца новогодних праздников.

Верхнее фото: иллюстрация

Фото в тексте: пресс-служба администрации Советского округа

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