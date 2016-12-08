В Омске возводят московский Кремль с 8-метровыми башнями и лабиринтом

- Территорию снежного городка в парке назвали «Московский Кремль»; ее площадь составляет 1500 квадратных метров. В снежном городке будут расположены четыре башни, в том числе Спасская, причем высота каждой башни составит до 8 метров (вместе с крышей). Между башнями протянется кремлевская стена, по которой можно будет ходить. Вместо мавзолея в омском Кремле появится снежный лабиринт, - сообщил порталу Gorod55 Николай Копотилов, специалист, ответственный за связи со СМИ в окружной администрации.