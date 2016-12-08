В Омске эротика с девушкой в автомобиле, нападение с пистолетом 18+

Затем на них нападают неизвестные с пистолетами, увозят в заброшенное здание. Там уже появляется мужчина с ломом… В общем, жизнь молодых людей непроста и даже временами очень сложна. Но в итоге всё заканчивается хеппи-эндом – эротической сценой в интерьерах отечественного автопрома.