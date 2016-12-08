В Омске эротика с девушкой в автомобиле, нападение с пистолетом 18+

Творческий коллектив канала Klassnenkiy выложил на YouTube ролик собственного производства с захватывающим сюжетом, снятым в стиле «от первого лица».
Приключения молодой пары происходят в Омске. В кадре присутствует симпатичная девушка, которая последовательно развлекается в увеселительном заведении, пытается заняться сексом с молодым человеком.
Затем на них нападают неизвестные с пистолетами, увозят в заброшенное здание. Там уже появляется мужчина с ломом… В общем, жизнь молодых людей непроста и даже временами очень сложна. Но в итоге всё заканчивается хеппи-эндом – эротической сценой в интерьерах отечественного автопрома.
Что можно сказать – и в Омске могут делать хорошие ролики. Ждем продолжения истории (или сериала?..).
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